Dnes je pátek 13. března 2026., Svátek má Růžena
Počasí dnes 14°C Polojasno

Extrémní jaro a letitá maxima v troskách: V jediný den padlo 36 teplotních rekordů

13. 3. 2026 – 10:52 | Magazín | BS

Extrémní jaro a letitá maxima v troskách: V jediný den padlo 36 teplotních rekordů
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Jedna věc je slyšet o tom, že je letošní jaro mimořádně teplé, jiná je vidět tuto skutečnost v řeči čísel a rekordů.

Už před nějakým časem hlásili meteorologové z ČHMÚ skutečnost, že se počasí asi spletlo a jsme v podstatě o měsíc napřed. Teploty v poslední době totiž statisticky odpovídají tak polovině až konci dubna a nikoliv necelé půlce března.

O tom, že je teplo, není potřeba zdlouhavě debatovat. Všichni to víme, vidíme a cítíme. Až když se letošní údaje porovnají s dlouhodobými záznamy, si ale člověk uvědomí jak moc teplo doopravdy máme.

Mohlo by vás zajímat

„Teplotní maxima se v nižších a středních polohách dostala většinou na 13 až 17 °C, ale nejteplejší místa měla i přes 18 °C, v Karviné bylo dokonce přes 19 °C, což odpovídá spíše druhé polovině dubna,“ psali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Což byl rekord. A ne na jednom místě, teplotní maxima padala po celé republice a někde padly i víc než stoleté rekordy: „Rekordní hodnoty pro dnešní den zaznamenalo 36 stanic ze 172 měřících alespoň 30 let (tj. 21 %). Byly překonány rekordy i u stanic s velmi dlouhou řadou, např. Havlíčkův Brod s řadou 114 let, Poděbrady 99 let a Valašské Meziříčí 98 let,“ uvedli.

Stejně teplo bude i dnes: Mezi 12 a 17 °C, předpovídají meteorologové na sociální síti.

O víkendu by se mělo trochu ochladit a vznikne rozdíl mezi západní a východní polovinou země. Na západě bude chladněji a ve vyšších polohách by mohlo dokonce sněžit. Teploty v západní polovině budou v sobotu okolo 13 °C a v neděli chladněji, mezi 4 a 9 °C.

Morava a Slezsko se mezitím může těšit na pokračující silné jaro: V sobotu 18 °C, v neděli mezi 10 až 15 °C.

 

Tagy:
počasí předpověď počasí weather
Zdroje:
Facebook, ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Důchodci mohou získat příspěvky na nové topení

Nejnovější články