Extrémní jaro a letitá maxima v troskách: V jediný den padlo 36 teplotních rekordů
13. 3. 2026 – 10:52 | Magazín | BS
Jedna věc je slyšet o tom, že je letošní jaro mimořádně teplé, jiná je vidět tuto skutečnost v řeči čísel a rekordů.
Už před nějakým časem hlásili meteorologové z ČHMÚ skutečnost, že se počasí asi spletlo a jsme v podstatě o měsíc napřed. Teploty v poslední době totiž statisticky odpovídají tak polovině až konci dubna a nikoliv necelé půlce března.
O tom, že je teplo, není potřeba zdlouhavě debatovat. Všichni to víme, vidíme a cítíme. Až když se letošní údaje porovnají s dlouhodobými záznamy, si ale člověk uvědomí jak moc teplo doopravdy máme.
„Teplotní maxima se v nižších a středních polohách dostala většinou na 13 až 17 °C, ale nejteplejší místa měla i přes 18 °C, v Karviné bylo dokonce přes 19 °C, což odpovídá spíše druhé polovině dubna,“ psali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Což byl rekord. A ne na jednom místě, teplotní maxima padala po celé republice a někde padly i víc než stoleté rekordy: „Rekordní hodnoty pro dnešní den zaznamenalo 36 stanic ze 172 měřících alespoň 30 let (tj. 21 %). Byly překonány rekordy i u stanic s velmi dlouhou řadou, např. Havlíčkův Brod s řadou 114 let, Poděbrady 99 let a Valašské Meziříčí 98 let,“ uvedli.
Stejně teplo bude i dnes: Mezi 12 a 17 °C, předpovídají meteorologové na sociální síti.
O víkendu by se mělo trochu ochladit a vznikne rozdíl mezi západní a východní polovinou země. Na západě bude chladněji a ve vyšších polohách by mohlo dokonce sněžit. Teploty v západní polovině budou v sobotu okolo 13 °C a v neděli chladněji, mezi 4 a 9 °C.
Morava a Slezsko se mezitím může těšit na pokračující silné jaro: V sobotu 18 °C, v neděli mezi 10 až 15 °C.