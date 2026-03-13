Skládací iPhone bude stát majlant. Apple chystá jeden z nejdražších telefonů historie
13. 3. 2026 – 12:18 | Zpravodajství | Tamara Černá
Apple se podle stále častějších úniků připravuje na vstup do světa skládacích smartphonů. První zařízení tohoto typu, často označované jako „iPhone Fold“, by mohlo dorazit kolem roku 2026 – a zároveň se stát vůbec nejdražším iPhonem v historii.
Analytici totiž odhadují, že jeho cena může dosáhnout až 2 400 dolarů, tedy zhruba přes 55 tisíc korun bez daně. Podle dostupných informací Apple na skládacím telefonu pracuje už několik let a snaží se vyřešit problémy, které současné „foldables“ stále trápí – zejména viditelný záhyb uprostřed displeje nebo dlouhodobou odolnost konstrukce. Firma údajně vyvíjí technologii displeje, která by měla být zcela bez viditelného přehybu, což by byl zásadní krok oproti současným konkurentům.
Cena, která může šokovat
Nejnovější odhady analytiků z technologického sektoru naznačují cenové rozpětí přibližně 1 800 až 2 500 dolarů, přičemž častým odhadem je právě částka okolo 2 399 dolarů.
Za vysokou cenu mohou především nákladné komponenty – zejména flexibilní OLED panel a složitý mechanismus pantu. Apple údajně testuje nové materiály včetně tzv. „liquid metal“ slitin, které mají zlepšit odolnost konstrukce a zároveň minimalizovat deformace při ohýbání.
Pokud se tyto odhady potvrdí, půjde o zařízení, které výrazně překoná cenou dnešní špičkové iPhony. Skládací model by tak mohl stát téměř dvojnásobek ceny současných vlajkových lodí Applu.
Displej jako malý tablet
Podle úniků má mít telefon konstrukci podobnou „knize“. V zavřeném stavu by nabídl menší displej o velikosti zhruba 5,5 palce, zatímco po rozložení by uživatel získal téměř tabletový panel s úhlopříčkou okolo 7,7 až 7,8 palce.
Takové řešení by umožnilo například pohodlnější multitasking, práci s dokumenty nebo sledování videa na výrazně větší ploše než u klasického telefonu.
Apple vstupuje na pozdní, ale lukrativní trh
Skládací telefony už několik let vyrábějí firmy jako Samsung nebo Huawei. Apple však tradičně vstupuje do nových kategorií až ve chvíli, kdy je technologie dostatečně vyzrálá.
Trh s „foldables“ zatím tvoří jen malé procento celkového prodeje smartphonů, ale analytici očekávají jeho rychlý růst v následujících letech. Apple by proto mohl chtít využít momentu, kdy je technologie dostatečně stabilní, a nabídnout prémiový produkt, který posune celý segment dál.
Luxusní experiment
Otázkou zůstává, zda zákazníci budou ochotni za telefon zaplatit částku srovnatelnou s cenou výkonného notebooku. Pro Apple to ale nemusí být zásadní problém.
Podle analytiků totiž firma nemusí prodat desítky milionů kusů – stačí, když se skládací iPhone stane technologickou výkladní skříní a pomůže Applu získat pozici v rychle rostoucím segmentu prémiových zařízení.