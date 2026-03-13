Důchodci mohou získat příspěvky na nové topení
13. 3. 2026 – 10:51 | Zprávy | Anna Pecena
Vysoké ceny energií nutí mnoho domácností hledat úspornější způsoby vytápění. Jednou z možností je instalace tepelného čerpadla, na které mohou lidé v Česku získat státní dotaci. Program Nová zelená úsporám nebo jeho část určená pro nízkopříjmové domácnosti může podle typu zařízení přispět až stovkami tisíc korun.
Stát podporuje úsporné vytápění
V České republice funguje dlouhodobý program Nová zelená úsporám, který podporuje energetické úspory v rodinných a bytových domech. Program spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Jeho cílem je pomoci domácnostem snížit spotřebu energie a zároveň omezit emise skleníkových plynů.
Součástí programu jsou také dotace na výměnu starých zdrojů vytápění za modernější technologie, například tepelná čerpadla. Ta dokážou využívat energii z okolního prostředí – ze vzduchu, země nebo vody – a díky tomu výrazně snižují spotřebu energie potřebnou pro vytápění domu.
Podle dostupných údajů stát již podpořil desetitisíce projektů modernizace vytápění. Jen v rámci programu Nová zelená úsporám bylo například financováno přibližně 92 tisíc nízkoemisních zdrojů energie, mezi které patří právě tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu.
Kolik peněz lze na tepelné čerpadlo získat
Výše dotace se liší podle typu zařízení i konkrétního programu. V rámci programu Nová zelená úsporám mohou domácnosti získat přibližně 80 až 100 tisíc korun na instalaci tepelného čerpadla v rodinném domě.
U domácností s nižšími příjmy, kam často patří například důchodci, může být podpora ještě vyšší. Maximální dotace na tepelné čerpadlo může dosáhnout až 150 tisíc korun, pokud žadatel splní podmínky programu.
Podle odborníků mohou některé typy čerpadel získat podporu v rozmezí přibližně 80 až 130 tisíc korun, případně více při kombinaci s dalšími úspornými opatřeními.
Dotace mohou výrazně snížit náklady na energie
Hlavním důvodem, proč lidé o instalaci tepelného čerpadla uvažují, jsou dlouhodobé úspory. Moderní systém vytápění může snížit náklady na energie a zároveň zvýšit komfort bydlení. Tepelná čerpadla fungují automaticky a nevyžadují pravidelné doplňování paliva, což je výhodné zejména pro starší domácnosti.
Program Nová zelená úsporám patří mezi největší státní dotační programy zaměřené na úspory energie v bydlení. Podle oficiálních údajů bylo v rámci programu podpořeno již více než 400 tisíc projektů a domácnostem bylo vyplaceno přes 95 miliard korun.
Pro mnoho lidí tak může dotace znamenat možnost modernizovat vytápění a zároveň snížit dlouhodobé náklady na provoz domu.