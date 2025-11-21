Existují lidé, kteří zasvětili život pomoci obětem sekt. Jak probíhá návrat domů?
21. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Žanet Ka
Ve světě existují lidé, kteří se věnují jednomu z nejtěžších a nejcitlivějších úkolů: pomáhají rodinám, jejichž blízký uvízl v manipulativní skupině nebo sektě. Pracují potichu, jemně a často celé měsíce, dokud se v člověku neprobudí vlastní vůle odejít.
Když se někdo dostane do manipulativní skupiny, často označované jako kult, sekta, cesta ven je dlouhá, složitá a plná jemných psychologických proměnných. Dva z předních světových specialistů na intervence, Patrick Ryan a Joseph Kelly z Filadelfie, popisují své postupy: nejde o dramatická „odvykací“ opatření, ale spíše o trpělivou mediaci, v níž má zasažený člověk pocit, že změnu učinil sám. A nejde jen o ně, existuje menší, ale rostoucí komunita odborníků a agentur, které se specializují na to, jak pomoci lidem vypořádat se s důsledky manipulativních skupin.
ČESKO: kde pomáhají lidem vymanit se ze sekty
1. Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSNS)
- Nejznámější české odborné sdružení na toto téma.
- Poskytují konzultace, poradenství rodinám, odborné posudky.
- Vydávají odborné publikace, upozorňují na rizikové skupiny a manipulaci.
2. Diakonie a další církevní poradny
Některá křesťanská centra poskytují krizové poradenství lidem, kteří se ocitli pod tlakem náboženských skupin, nebo rodinám, které někoho ve skupině mají.
3. Klinická pracoviště psychologů / terapeutů
V ČR funguje několik terapeutů a psychologů, kteří se specializují na:
- postmanaželský stres po odchodu z kultu,
- práci s identitou po manipulaci,
- obnovu rodinných vztahů.
Není to „profese“ jako v USA, ale existuje síť odborníků, kteří se tím zabývají, často napojených na univerzity nebo odborné společnosti.
Setkání v rodině
Když zazvoní telefon v domě Ryana a Kellyho, často jde o zoufalý hovor: „Můj syn se chystá opustit lékařskou praxi a jít za guru do Španělska.“ Nebo: „Moje manželka vyčerpává naše celoživotní úspory pro samozvaného proroka v Austrálii.“ Jejich práce začíná v rodině, v tom malém kruhu, který bývá posledním bezpečím pro člověka uvnitř skupiny. Poskytují analýzu vztahů, vzdělávají rodinu o mechanismech manipulace, radí, co říkat, a hlavně co neříkat. Pomáhají vytvořit atmosféru, v níž dotyčný začne sám klást otázky- a to je klíč.
Specializované organizace v Evropě
1. FECRIS – Evropská federace pro výzkum a informovanost o sektách
- Střešní evropská organizace sdružující národní centra.
- Členy jsou odborníci z Francie, Německa, Belgie, Itálie, Polska atd.
- Poskytují informace, poradenství, podporu rodinám.
- Dost často spolupracují s právníky a psychology.
2. Francie- UNADFI (Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu)
- Jedna z nejvlivnějších evropských organizací.
- Pomáhá rodinám, vede výzkum, školí policii i sociální služby.
3. Německo- Sekten-Info Nordrhein-Westfalen
- Poradenské centrum fungující od 1984.
- Pomoc lidem uvnitř destruktivních skupin i jejich rodinám.
- Známé pro odborné expertizy a výzkum manipulace.
4. Velká Británie- Inform (London School of Economics)
- Akademická instituce založená s podporou britské vlády.
- Poskytuje data, případové studie a poradenství o sektách a uzavřených skupinách.
5. Nizozemsko- Safe Haven / Exitcounseling
- Nizozemský model je blízký přístupu Ryana a Kellyho: trpělivý rozhovor, práce s rodinou, žádné „deprogramování“.
Fungují v Evropě podobní odborníci jako Ryan a Kelly v USA?
Ano, i když nejsou mediálně známí, říká se jim:
- exit counsellors
- specialisté na destruktivní vztahové systémy
- experti na psychickou manipulaci
Jejich práce vypadá podobně: dlouhodobá pomoc rodině, edukace, vztahová intervence, jemné vyvádění člověka zpět do reality.
V Evropě je tato práce spíše psychologická a sociální, na rozdíl od amerických soukromých odborníků.
Metoda přirozeného odchodu
Tradice tzv. deprogramování, která někdy zahrnovala nucené zadržení či dramatické zásahy, je minulostí. Ryan s Kellym zdůrazňují, že jejich cesta spočívá v podpoře volby jednotlivce, nikoli v zásahu proti němu. „Nejdeme vnutit změnu, pomáháme najít moment, kdy si člověk řekne: ‘Ano, já chci odejít.’" říká Ryan. V praxi to často znamená měsíce či roky trpělivé práce, někdy pobyt v domácnosti rodiny, pomalé budování vztahu, nenápadný přesun důvěry, podpůrná role, ne role zachránce.
Další skupiny a odborníci v této oblasti
Kromě Ryana a Kellyho existují i další organizace a jednotlivci, kteří se specializují na problematiku kultů a manipulativních skupin. Mezi ně patří například Janja Lalich, emeritní profesorka sociologie, která se dlouhodobě věnuje tématu „bounded choice“ v kontextu kultů. Tyto odborné skupiny často spolupracují s psychiatry, právníky, rodinami a nevládními organizacemi. Jejich práce není masová, v USA jich je jen pár, ale dosah je stále větší, protože problematika manipulace s lidmi skrze skupiny roste.
I u nás existují odborníci a poradny, které pomáhají lidem vymanit se z vlivu destruktivních skupin. Nejznámější a nejdostupnější podporu nabízí Společnost pro studium sekt, klinické poradny a někteří odborní psychologové. V rámci Evropy existují celé sítě organizací, například FECRIS, které sdružují odborníky pracující s rodinami i oběťmi.
Proč to funguje
Mechanismy, kterými manipulativní skupiny jednají, jsou dobře známé: izolace od rodiny, střídání období nadšení a vyčerpání, vytvoření pocitu jedinečnosti či vyvolenosti, zpochybnění osobní identity. Ryan a Kelly vysvětlují, že klíčovou bariérou je tzv. „brána“ („gatekeeper“), tedy osoba nebo myšlenka, která blokuje kritické myšlení. Odchod ze skupiny není jen fyzický, znamená rekonstruovat vlastní život, vztahy, někdy i identitu. A to vyžaduje čas, bezpečný prostor a podporu.
Co to znamená pro běžného člověka
Pokud máte někoho blízkého, kdo je zapojený do skupiny, která vám připadá podezřelá, nebo vidíte známky, že ztrácí kontakt s realitou či rodinou, tak vědět, že existují způsoby, jak pomoci, je první krok. Není to o dramatickém zásahu, ale o trpělivosti, pravdivé komunikaci a vytváření mostu zpět. Intervence tohoto druhu nejsou „záchranné mise“, jsou to cesty, na kterých se ten, kdo uvnitř je, rozhodne pro změnu.