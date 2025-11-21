Hlavní hygienička osloví kvůli žloutence A a adventním trhům samosprávy
21. 11. 2025 – 12:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hlavní hygienička Barbora Macková osloví kvůli žloutence A a adventním trhům kraje a Svaz měst a obcí ČR, aby zajistily osvětu a prevenci proti nákaze.
Zpomalení epidemie Státní zdravotní ústav (SZÚ), jehož je hlavní hygienička ředitelkou, zatím neočekává, měsíčně lze dál čekat kolem 500 nových případů. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2500 nakažených, je to čtyřikrát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1989.
"S ohledem na fakt, že hepatitida A může probíhat u mnoha lidí, zejména u dětí a mladých, bezpříznakově, jsou počty infikovaných pravděpodobně mnohem vyšší. Bohužel, právě bezpříznakoví pacienti mohou infekci zcela nevědomě šířit, to je jedno z velkých rizik pro boj se žloutenkou A," uvedla Čechová. Je podle ní nutné apelovat na nutnost mýt si často ruce, zejména po použití toalety a před jídlem, případně použít dezinfekční gely, které ničí viry.
Není podle ní důvod se domnívat, že se ze šíření choroby v příštích měsících zpomalí. Odborníci očekávají kolem 500 nově nakažených měsíčně. "Situaci může zbrzdit pouze postupné promoření vnímavé populace společně s co nejvyšší proočkovaností. Očkování je jedinou spolehlivou ochranou," dodala.
Aby očkování mělo vliv na šíření nákazy, muselo by být očkováno či nemoc prodělat 95 procent populace. Toho se podle Čechové nedaří dosáhnout ani u vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění. "Na plošnou úhradu očkovaní proti hepatitidě A v Praze momentálně není dostatek vakcín a v této chvíli ani peněz," uvedla Macková. Plánuje jednat o navýšení příspěvku od zdravotních pojišťoven, které část očkování lidem platí zpětně.
"S ohledem na nadcházející období adventu, spojené tradičně s pořádáním vánočních trhů a dalších akcí s velkou koncentrací lidí a konzumací potravin či nápojů, požádá hlavní hygienička o součinnost kraje i samosprávy a provozovatele," sdělila mluvčí.
K rukám hejtmanů dnes odejde dopis s žádostí o součinnost při šíření osvěty a prevence. Jako lokální autority by podle SZÚ měli organizátorům doporučit, aby zajistili pro návštěvníky trhů nádoby s dezinfekcí účinnou na viry, nebo možnost mýt si ruce teplou vodou a mýdlem. Kromě krajů bude hlavní hygienička jednat také se Svazem měst a obcí a Hospodářskou komorou.