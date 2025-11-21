Předvánoční zlatá horečka: firmy shánějí brigádníky, hodinovky letí až ke 210 korunám!
21. 11. 2025 – 14:07 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Skladníci, prodavačky, obsluha na trzích i řidiči rozvážek. Těsně před Vánoci se z brigádnického trhu stává bojiště. Zájem firem prudce roste a odměny se šplhají až na 210 korun za hodinu – někde dokonce víc. Největší šance jsou v Praze, ale poptávka se zvedá napříč republikou.
Méně skladů, více pultů
Tradiční sezónní práce mají letos trochu jinou tvář. „Struktura nabídky se v porovnání s loňským rokem proměnila. Zatímco velké e-shopy a logistická centra díky automatizaci částečně snižují počet dočasných míst, v kamenných prodejnách či gastronomii naopak poptávka mírně roste,“ uvedl Martin Jánský ze společnosti Randstad Česká republika.
Obchody hledají lidi na doplňování zboží, balení dárků a obsluhu zákazníků, kteří začínají zaplňovat nákupní centra. V gastronomii přibývá práce na vánočních trzích, firemních večírcích a při turistickém návalu.
Podle Michala Harásky ze společnosti Tymbe je hlavní brigádnická sezóna právě teď v plném proudu. „Aktuálně sledujeme zhruba třicetiprocentní nárůst poptávky ze strany brigádníků i firem. Hlavní brigádnická sezóna je již v plném proudu,“ potvrdil. Dodal, že podniky často navyšují objemy výroby a prodeje – a navíc řeší výpadky kvůli vysoké nemocnosti kmenových zaměstnanců.
Kdo dřív přijde, ten bere
Nedostatek brigádníků trápí zejména velká města. „V místech s menší možností pracovního uplatnění registrujeme vyšší zájem uchazečů o sezónní práci a jejich větší flexibilitu. Ve velkých městech a ekonomicky silnějších regionech je naopak díky širší nabídce menší dostupnost brigádníků. Zde často hledáme posily s předstihem již během léta,“ popsala Petra Smetanová ze společnosti Decoled, která se specializuje na vánoční výzdobu.
František Jareš z Agentury Student dodává, že „největší poptávky po brigádnících jsou hlavně v krajských městech. Největší je samozřejmě v Praze, kde se nachází největší počet obchodů, a tedy i největší výběr brigád.“
Od skladů po call centra
Podle Harásky je nyní největší zájem o pracovníky ve výrobě, skladech a logistice. Rychle přibývá i pozic v doručovacích službách, obchodech a na pokladnách. „Očekáváme, že právě retail, tedy obchody, se rozjede naplno během následujících čtrnácti dní,“ doplnil.
Jánský potvrzuje, že kromě skladů a obchodů roste poptávka i v gastronomii, kde je potřeba obsluha vánočních stánků a restaurací. Na své si přijdou i ti, kdo raději sedí u počítače – administrativní a zákaznická podpora nabízí často až 220 korun na hodinu a někdy i možnost práce z domova.
Na regionálních rozdílech se podepisuje i výše výdělku. Zatímco na Vysočině se hodinovky pohybují kolem 160 korun, v Praze průměrně dosahují 185 korun. V logistice a skladech však mohou odměny díky bonusům vystoupat až k 210 korunám, zatímco v gastronomii běžně kolísají mezi 160 a 200 korunami – plus spropitné.
Vánoční sezóna tak slibuje nejen shon, ale i šanci slušně si přivydělat. Jen kdo zaváhá, může zůstat bez místa.