Než se zamilujete online: příběh ženy, která přišla o všechno
12. 11. 2025 – 6:24 | Magazín | Žanet Ka
Věřila, že pomáhá muži, kterého miluje. Ve skutečnosti živila celý zločinecký gang. Romantické podvody nejsou výjimkou, ale rostoucím fenoménem digitální éry, obětí se může stát kdokoli.
Když se city promění v zbraň a důvěra v past
V celém světě neustále narůstá počet romantických podvodů, zejména mezi lidmi nad 55 let. V pozadí se skrývá vždy totéž: touha po blízkosti, kterou zločinci dokážou mistrně proměnit ve zbraň.
Příběhy nejedné ženy ukazují, jak nenápadně se může neškodný rozhovor změnit v noční můru. Jeden příklad za všechny: Potkala muže na internetu. Měl být konzultantem, který pracuje na ropné plošině, byl zdvořilý, pozorný a vtipný. Působil jako někdo, kdo konečně chápe její humor, kdo naslouchá, kdo se zajímá. „Naprosto jsem se mu otevřela,“ říká. „Byla jsem po těžkém vztahu, potřebovala jsem s někým mluvit. A on byl tak pozorný.“
Z přátelských zpráv se stala každodenní komunikace, někdy dlouho do noci. Posílali si fotografie, básně i recepty. Muž postupně začal sdílet svá „trápení“- nemoc, dceru v těžkém manželství, finanční problémy. Když poprvé požádal o pomoc, šlo o drobnost, “jen” poukaz na Amazon, aby si mohl koupit manuál k práci. Později přibyly další důvody, nové pohromy, naléhavé žádosti.
Nakonec přišly i typické výmluvy o nemocnici a lékařích. Všechno znělo zvláštně, ale citové pouto už bylo příliš silné. Během dvou a půl let odeslala tomuto muži přes dva miliony korun. Vypůjčila si, zastavila rodinné šperky a zůstala bez prostředků. Až když zasáhli její synové, prozřela.
„Truchlila jsem nad člověkem, který nikdy neexistoval,“ říká dnes. „Smála jsem se, protože kdybych nezačala, už bych nepřestala plakat.“
Jak funguje romantický podvod
Podle Dr. Elisabeth Carterové, kriminoložky a forenzní lingvistky z Kingstonské univerzity v Londýně, která se na tyto zločiny specializuje, je romantický podvod formou psychologické manipulace podobně jako u domácího násilí. Zločinec si oběť vybere s ohledem na její momentální zranitelnost jako je rozchod, osamělost, ztráta práce či blízkého člověka. Pak začne pomalu budovat důvěru.
„Oběť se necítí jako někdo, kdo dává peníze cizinci,“ vysvětluje odbornice. „Má pocit, že pomáhá partnerovi, s nímž sdílí intimní vztah. Ve skutečnosti je ale pod neustálým vlivem manipulace a citového vydírání.“
Typické fáze:
- Bombardování láskou- záplava komplimentů, zpráv, pozornosti a slibů.
- Sdílení zranitelnosti- podvodník vypráví o svém trápení, aby vzbudil soucit.
- Izolace- oběť se postupně vzdaluje přátelům i rodině.
- Žádosti o pomoc- nejprve drobné, později finančně náročnější.
- Zesílení kontroly- manipulace, výčitky, zmizení a návraty.
Když se oběť začne ptát nebo pochybovat, následuje tzv. gaslighting, převrácení reality, aby si myslela, že problém je v ní. A pokud se pokusí vztah ukončit, může dojít i k výhrůžkám či vydírání. Konečná fáze romantického podvodu bývá skutečně děsivá. Maska sklouzne, podvodníci už nemusí být milí. Výhrůžky se mohou vyhrotit až ke zprávám typu: “Mám tvé nahé fotky a pošlu je všem, koho znáš, pokud mi nepošleš peníze,” nebo “Mám tvou adresu, nechám ti zapálit dům.”
Když mozek věří srdci
Psychologie vysvětluje, že mozek v romantickém vztahu reaguje jako na závislost. Každá pochvala, každá zpráva spouští dopamin, hormon radosti. Když komunikace po všem tom bombardování láskou náhle ustane, dostaví se úzkost podobná abstinenční krizi. Oběť pak udělá cokoli, aby ten „dobrý pocit“ znovu získala, třeba i tím, že pošle další peníze, aby zabránila dalšímu odloučení.
„Nejde o hloupost, ale o lidskost,“ říká odbornice. „Podvodníci využívají nejhlubší lidskou potřebu- být milován.“
Jak se chránit
- Nikdy neposílejte peníze osobě, kterou jste neviděli tváří v tvář.
- Sdílejte informace s blízkými. Izolace je pro podvodníky klíčová.
- Zkontrolujte fotografie. Vyhledejte je pomocí reverzního vyhledávání obrázků (např. Google Images).
- Buďte pozorní k varovným signálům. Pokud vás někdo nutí lhát bance nebo tajit převod, je to jasné varování.
- Věřte instinktu. Pokud něco „nesedí“, pravděpodobně máte pravdu.
Carter říká, že všechny rady o tom, že se peníze nedávají cizím lidem, „nefungují v případě romantického podvodu. Pro oběť groomingu tato osoba není cizí.“ Je důležité kominikovat s blízkými a už na začátku si udělat detektivní práci. „Najděte dvě další informace, které potvrzují to, co vám bylo řečeno (například o tom, kde někdo bydlí a co dělá). Prohledejte a porovnejte pomocí Googlu všechny obrázky a videa, která vám byla zaslána, a také poslané texty, zprávy se mohou kopírovat a vložit. Najděte danou osobu online. Pokud to nedokážete, není skutečná. Každý má stopu.“
Závěr: Když se iluze rozplyne
Tento příběh rezonuje s realitou mnoha dalších obětí po celém světě. Romantický podvod není o hlouposti ani o důvěřivosti. Je o tom, jak snadno může být něha zneužita, jak důležité je mluvit o tom nahlas, bez studu a zahanbení.