Eva a Vašek si jdou po krku: Kdysi nerozlučná dvojka se vzájemně obviňuje z traumat

25. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Do paměti se zapsali jako nerozlučný pár, po letech jsou ale na nože.

Těžko by si někdo ještě před pár lety představoval, jak tohle manželství nakonec dopadne. Eva a Vašek Ševčíkovi působili jako nerozlučná dvojka, která se do podvědomí české veřejnosti nesmazatelně zapsala zpěvem českých lidových šlágrů. Ještě aby ne, však spolu zpívali impozantních 34 let.

Jenže kde jsou ty časy, kdy Eva a Vašek vyprodávali koncerty po celé republice? Místo toho přišla vztahová krize a partnerské problémy, které se nakonec nepodařilo překonat a pohádky byl konec. Přišel rozvod.

Eva Ševčíková se nechala přejmenovat na Evu Adams a žije ve Spojených státech. Vašek zůstal v Česku: „Přede dvěma lety jsem odcestovala do USA, Vašek zůstal zde a před rokem jsme ohlásili konec činnosti a rozvedli se. Prostě jsme dojeli do cílové stanice a každý už máme svůj život,“ uvedla Eva pro Blesk.

„Párkrát jsme si zavolali, když jsme se domlouvali na rozvodu, aby to proběhlo v klidu, já se nechtěla dohadovat přes právníky. Nakonec rozvod proběhl asi za půl hodiny,“ dušovala se Eva.

Nakonec to ale vypadá, že rozpoložení mysli po rozvodu až tak čistoskvoucí, jak se oba snažili předstírat, nebylo: Bývalí partneři se totiž na dálku hádají kvůli dceři a jejímu vztahu ke zpěvu. Konkrétně jde o to, kdo měl dceři zošklivit zpívání.

„Na mé dceři se hrubě podepsala babička a v podstatě i maminka, my jsme se několikrát chytli. Ony jí říkaly: 'Nezpívej, jsi falešná.' Takhle se dá v tom dítěti vytvořit blok. Když jsem si s ní naposledy chtěl zazpívat, ona mi řekla: 'Tati, já zpívat nebudu vůbec, protože jsem falešná’,“ postěžoval si Vašek pro TV Nova.

„Nějaký novinář to překroutil a ona to teď staví jako moje výpovědi. Tvrdí, že jsem řekl, že zakázala Evičce (dceři) zpívat, ale to vůbec není pravda. Eva nezakazovala, ale přímo se svou maminkou Evičce řekla, ať nezpívá, že je falešná. Takže ony jí udělaly blok. Cíleně,“ rozčílil se později pro magazín Expres.

„Když řeknete děcku, ať nezpívá, že zpívá falešně, tak je konec. Takhle se dítěti udělá blok a zpívat už nebude. Zpívající člověk je přitom více pozitivní než nezpívající. Je rozdíl, když někomu něco zakážete a když mu řeknete, ať nezpívá, že je falešný. Jednou jsem se bavil s učitelkou a ta zažila to samé. Ráda zpívala, ale v dětství jí někdo řekl, že je falešná, a tím to skončilo,“ vysvětlil.

Eva, respektive její manažerka Petra Nováková, která za ni odpověděla, žádný problém nevidí. Dcera si prý doma klidně ráda zazpívá a před lidmi to nemá zapotřebí: „Ona má jiný obor. Každý nemusí být zpěvák.“