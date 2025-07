Rytmusova manželka nabourala a zle zmuchlala luxusní auto! Co on na to?

25. 7. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Známý rapper si musel vyslechnout zprávu, jakou nechce dostat snad žádný muž.

Známý slovenský rapper Patrik Vrbovský alias Rytmus dostal krajně nepříjemnou novinu: Jeho neméně známá manželka, moderátorka Jasmina Alagič, měla za volantem karambol.

Rovnou můžeme zaplašit obavy: Nikomu se nic nestalo. Plechy u dveří luxusního automobilu to ale odnesly docela zle a vedle znatelného promáčknutí a škrábanců je nově zdobí také nepřehlédnutelný žlutý šlinc.

O co přesně auto opřela, už Jasmina neprozradila. Místo toho však zmínila manželovu reakci. A kdo by čekal, že Rytmus chytí rapla a manželku kvůli zničeným plechům prokleje do sedmého pokolení, šeredně by se spletl. Byl totiž úplně v klidu.

„Musím vám natočit, jakého mám nejlepšího muže na světě. Já udělám tohle a můj muž je absolutně v pohodě, a ještě mi řekne, že je to úplně oukej, chápete to? Že se nic neděje, že se to stane… Tak řekněte mi, není on úplně geniální?“ cukrovala Jasmina na sociální síti.

Rytmusovi samozřejmě nelze než vyseknout poklonu kvůli chladné hlavě. Ale na druhou stranu... Kdyby pro manžela podobná škoda představovala několik výplat, dala by se ostrá reakce tak nějak čekat.

Pro Rytmuse s Jasminou se ale jedná sotva o drobné, tak přeci jen není až takový šok, že se nikdo nerozčiluje.

zdroj: Instagram