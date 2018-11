Don Andrej a jeho Cosa Nostra. Vítejte v Palermu!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš dlouho přirovnával poměry v polistopadové české politice k metodám používaným mafií v Palermu. Dělal to tak dlouho, dokud nevyšly najevo jeho mafiánské manýry.

Je to snad náhoda, že jedna z nejhorších chvil politické kariéry zastihla Andreje Babiše právě v sicilském Palermu, někdejším rejdišti neblaze proslulé Cosy Nostry?

Inu, kdo s čím zachází…

Babišova "účelovka"

Reportéři webu Seznam Zprávy Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali syna Andreje Babiše ve Švýcarsku. A Andrej Babiš junior jim tam poskytl zajímavé svědectví ke kauze Čapí hnízdo. Vyklopil nejméně dvě zajímavé věci a potvrdil to, co leckdo už tušil:

1) Převod Čapího hnízda na firmičku Babišových dětí byl "účelovkou", která měla za cíl vytáhnout z Bruselu evropské dotace pro malé začínající firmičky. Poté, co rodinný startup s anonymními akciemi pod Babišovým dohledem dotaci vyčerpal, shrábl ho Babiš zpátky pod křídla Agrofertu.

Dokládá to výrok Babišova syna, který řekl: "Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podpisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji."

Zato Babiš to dobře věděl. A to bylo rozhodující.

2) Otec dal svého syna odklidit, aby ho vyšetřovatelé nemohli vyslechnout. Byť pro to mohl mít čistě lidské důvody, není to snad maření spravedlnosti?

Andrej Babiš mladší pravil, že ho manžel lékařky, která napsala posudek, podle něhož není schopen v kauze vypovídat, odvezl na Krym.

"Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Andrej Babiš junior. Dostal prý na výběr: Buď půjdeš do ústavu, nebo odjedeš na Krym. Zvolil to druhé.

Že by si pětatřicetiletý Babiš junior vše vymyslel? Stěží uvěřitelné. Jeho matka, která během rozhovoru stála u něj, synova tvrzení nepopírala. Naopak několikrát přitakala.

Zato Babiš-premiér synova slova zpochybňuje a upozorňuje, že je psychicky nemocný, stejně jako jeho dcera, devětatřicetiletá Adriana Bobeková. Detektivové však trvají na tom, že oba mají prohlédnout soudní znalci, aby určili, zda jsou schopni vypovídat.

Premiér to označil za hyenismus. Jsou snad soudní znalci hyeny? Mají detektivové a státní zástupci automaticky věřit lékařskému posudku, který na mladého Babiše psala členka hnutí ANO?

Ostatně, pokud je někdo psychicky nemocný, ještě to automaticky neznamená, že nemůže být vyslechnut.

Rodina a klan

Výpověď Babišova syna ukazuje na zajímavý mocenský styl politiky jeho otce. Zmíněná lékařka-psychiatrička Dita Protopopová, která Andreje Babiše juniora vyšetřovala a sepsala na něj zdravotní posudek, kandidovala za ANO na starostku Prahy 8. Její manžel Petr, který Babišova syna vyprovodil (či dokonce odvlekl?) na Krym, zase pracuje pro Agrofert jako řidič.

Už tušíte, jak to vlastně Babiš myslel, když říkal, že chce stát "řídit jako rodinnou firmu"? Spíš než rodinu měl ale podle všeho na mysli klan po vzoru sicilské Cosy Nostry.

Podle premiéra je kauza Čapí hnízdo "honem na jeho rodinu". "Za své děti bych položil život. Odporný útok," soptil Babiš v úterý pod sicilskou Etnou. Jeho dětem prý novináři ubližují.

Jenže je to Babiš, kdo by si měl sáhnout do svědomí. Jistě, jeho děti teď lze litovat. Jenže byl to on, ne média, kdo rodinu zatáhl do hry o evropské dotace a vlastní děti použil jako zástěrku, aby dotace získal. Udělal z nich bílé koně. Nehrál podle pravidel a lhal, až se jeho Agrofert zelenal.

Pamatujete, jak například ujišťoval, že neví, komu Čapí hnízdo patří? "Ne, není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu," vykládal.

S touto lží by možná vydržel dodnes, kdyby Česká televize nezveřejnila záznam, na kterém mluví o Čapím hnízdě jako o "svém nejlepším projektu".

I mistr velkouzenář se občas utne.

A co dál?

Opozice teď tlačí na Babišovu rezignaci. Dá se ale předpokládat, že premiér dobrovolně neodejde.

Bude se tedy hlasovat o nedůvěře vládě. Jenže 101 hlasů bez poslanců sociální demokracie nebo komunistů opozice dohromady nedá. Má jich jen 92.

V Praze a v ulicích některých dalších velkých měst nejspíš propuknou protesty proti Babišovi. Šéf vlády se před nimi uklidí do malých měst a na vesnice, kde má své stoupence. Až vše pomine, vrátí se do Prahy a chopí se premiérského žezla.

Vyšetřování kauzy se potáhne až do ztracena.

Nemá cenu věštit vývoj před reakcí @AndrejBabis rodiny a zejm. @PolicieCZ , ale možný scénář je pár antibabiš protestů v Praze, zatímco většina venkova si počká, protože tuší že pustit teď k lizu pravicovou opozici by znamenalo jen zbrzdění mezd a seškrtání dávek — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 12. listopadu 2018

Podobně to ostatně ve skleněné kouli vidí nejduchapřítomnější z komunistických poslanců Jiří Dolejš a popisuje to na twitteru.

Vše ale může být úplně jinak.

I novinář se někdy utne.