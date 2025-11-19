V Ternopilu je po ruském útoku už 25 mrtvých, informovali záchranáři
19. 11. 2025 – 17:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Počet obětí ruského útoku na západoukrajinské město Ternopil stoupl na 25, včetně tří dětí, oznámili dnes ukrajinští záchranáři. Raněných je 73, včetně 15 dětí, dodali.
Předchozí bilance činila 20 mrtvých, 66 raněných a 45 zachráněných. Ani nynější počet obětí zřejmě není konečný, pátrání v troskách pokračuje. Psychologové na místě již poskytli <a href="https://t.pomoc 150 lidem.
Prezident Volodymyr Zelenskyj zprvu informoval o devíti mrtvých a premiérka Julija Svyrydenková o 22 raněných.
Ve městě byly zasaženy devítipodlažní budovy. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu více než 470 drony a 48 střelami, oznámil Zelenskyj, když na sociálních sítích informoval o prvních obětech. Zároveň naznačil, že pod troskami mohou být další osoby. Premiérka Svyrydenková uvedla, že lidem zasaženým ruským terorem vláda poskytne potřebnou pomoc.
Počet zraněných při náletu ruských dronů na druhé největší ukrajinské město Charkov na východě země mezitím stoupl na 46, včetně dvou dívek ve věku devíti a 13 let, napsal na sociální síti šéf Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Dříve informoval o 32 raněných.
Rusko podle Zelenského zaútočilo také na energetiku v Ivano-Frankivské oblasti, kde byli zraněni tři lidé, včetně dvou dětí. Ve Lvovské oblasti byla terčem útoků kritická infrastruktura a energetická zařízení. V Doněcké oblasti byl zraněn jeden člověk. Ruským útokům čelila také Kyjevská, Mykolajivská, Čerkaská, Černihivská a Dněpropetrovská oblast.
"Každý drzý útok proti běžnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatečný. Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit," zdůraznil prezident země, která se ruské agresi brání za pomoci Západu čtvrtým rokem. Nejvyšší prioritu podle hlavy státu mají dodávky raket a dalších zbraní pro protivzdušnou obranu a pro rozšíření schopností ukrajinského letectva a rovněž rozšíření ukrajinské výrobu dronů, což může ochránit lidské životy.