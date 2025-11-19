Ukrajinský parlament kvůli korupčnímu skandálu odvolal dva ministry
19. 11. 2025 – 15:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský parlament schválil většinou hlasů odvolání ministryně energetiky Svitlany Hrynčukové, informují média.
Jen o něco dříve poslanci odhlasovali odvolání ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Haluščenko stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou.
O odvolání obou ministrů měl parlament hlasovat už v úterý, ale jednání zablokovala opozice, která žádá odstoupení celé vlády a vytvoření nového kabinetu s účastí opozičních stran.
Pro odvolání Haluščenka hlasovalo 323 poslanců, pro odvolání Hrynčukové 315 zákonodárců. Jejich jmenování do vlády v polovině července podpořilo 253 poslanců, napsala dnes agentura Interfax-Ukrajina, podle které byli oba ministři odvolání ústavní většinou.
"Politickým důvodem (pro odvolání) je jednoznačně kompromitace ukrajinské vlády a úřadů kvůli jejich zapletení do případů odhalených Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU)," uvedl před poslanci místopředseda vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Taras Kačka. Ten v parlamentu vystoupil místo premiérky Julije Svyrydenkové, zaneprázdněné jednáním s Mezinárodním měnovým fondem.
NABU minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí. Média spekulují, zda skandál donutí prezidenta hodit přes palubu i šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.
Jeden z poslanců vládnoucí strany Sluha národa Nikita Poturajev zveřejnil prohlášení "ve jménu zástupců" poslaneckého klubu této strany, které žádá vznik nové vládní koalice a nové vlády se zastoupením všech "proukrajinských stran", ale také obnovení dělby pravomocí mezi prezidentem, vládou a parlamentem v rámci ústavy. Není bezprostředně jasné, kolik zákonodárců takovou iniciativu podporuje. Podle mluvčí poslaneckého klubu uvedené prohlášení vyjadřuje pouze postoj "jednotlivých poslanců", napsal server Ukrajinska pravda.