Do Česka se dováží 46 procent spotřeby mléčných výrobků, více je to jen na Slovensku

Do Česka se doveze ze zahraničí 46 procent tuzemské spotřeby mléčných výrobků. Žádný jiný stát EU tak vysoký podíl importu nemá – s výjimkou Slovenska, kde je to 64 procent. Na dnešní konferenci v Poslanecké sněmovně to řekl předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Podle svazu se také z ČR 23 procent produkce mléka vyváží do zahraničí, což představuje ročně asi 650 milionů litrů.

Podle Kopáčka by „zdravé prostředí“ bylo, kdyby se do ČR dováželo zhruba 30 procent spotřeby mléčných výrobků. Čeští producenti například do Německa vyváží hlavně kvůli vyšší výkupní ceně a na trh se poté vrací v podobě zpracovaných produktů. Uvedl, že deset měsíců letošního roku jsou dodávky mléka o 1,7 procenta vyšší, což představuje 36 milionů litrů ke zpracování. Cena mléka od chovatelů loni prudce vzrostla, koncem roku 2022 překonala 13 korun za litr, uvedl Kopáček. „Od té doby cena klesala,“ doplnil. Nyní je cena za litr 9,80 koruny. V předchozích letech se pohybovala kolem devíti korun. Spotřeba mléka v ČR měla v minulých letech podle Kopáčka pozitivní trend. Rekordní byla v roce 2021, kdy to bylo téměř 263 kilogramů mléčných výrobků na osobu ročně. „Přiblížili jsme se k průměru unie, který je 275 kilogramů. Nicméně po nárůstu v předloňském roce v loňském roce spotřeba klesla o 16 kilogramů na hlavu, to je skutečně hodně,“ doplnil. Letos předpokládá, že zůstane spotřeba na úrovni loňského roku. „Věřím, že se v příštích letech vrátíme k růstu,“ dodal. Letos jsou podle Kopáčka za tři čtvrtletí na tom lépe z hlediska objemu výroby oproti stejnému období loňského roku pouze tři komodity, a to konzumní mléko, přírodní sýry a tvarohy. „Všechno je v recesi. Je to dáno sníženou poptávkou z důvodu vysoké inflace,“ řekl. Na českém mlékárenském trhu podle Kopáčka působí globální hráči na trhu. Podle svazu deset největších firem loni zpracovalo 76 procent z objemu dodávek mléka ke zpracování, v roce 2021 to bylo přes 67 procent. Největší objem zpracoval podnik Mlékárna Pragolaktos, která patří do skupiny Müller, s podílem 13 procent zpracovaných dodávek. K tomu ještě dováží mléko z Německa, které tvoří 6,5 procenta dodávek mléka ke zpracování. Na druhém místě je Madeta se 12,6 procenta. Třetí je podnik Brazzale Moravia se 9,1 procenta. Ze skupiny Agrofert patří mezi deset největších firem Olma, která zpracuje 7,6 procenta dodávek mléka a Tatra ze 7,2 procenta. Kopáček také kritizoval vysoký podíl prodeje ve slevových akcích. Nechápe, že v obchodech se prodává trvanlivé mléko ve akci za 9,90 koruny, když cena od zemědělců je aktuálně 9,80 koruny, což je ještě cena bez daně. „Jen obal a zpracovatelské náklady jsou minimálně 2,50 koruny,“ řekl. Neřeší se podle něj to, že se prodávají výrobky za takzvaně podnákupní ceny. U mléka se v obchodech až 80 procent produktů prodá ve slevách. Cenotvorba je podle něj na straně maloobchodu. Největší zpracovatelé mléka v ČR: Firma Podíl na zpracování dodávek mléka Mlékárna Pragolaktos 19,5 Madeta 12,6 Brazzale Moravia 9,1 Olma 7,6 Tatra 7,2 Moravia Lacto 4,7 Mlékárna Klatovy 4,3 Mlékárna Kunín 3,9 Savencia F&D 3,8 Polabské mlékárny 3,3 Ostatní 24 zdroj:Českomoravský svaz mlékárenský Mohlo by vás zajímat Začala Země živitelka, Fiala se snažil obvinit z vysokých cen potravin Babiše

