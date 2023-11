ČNB nechala úrokovou sazbu na sedmi procentech

Bankovní rada České národní banky (ČNB) i na dnešním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Část trhu přitom očekávala, že centrální banka zahájí snižování sazeb vzhledem k nízké meziměsíční inflaci a útlumu ekonomiky. Podle guvernéra ČNB Aleše Michla ale při rozhodování převážily obavy z proinflačních rizik a z možného zakotvení vyšších inflačních očekávání v ekonomice.

Koruna v reakci na rozhodnutí ČNB zpevnila o 19 haléřů na 24,49 CZK/EUR, končí nejsilnější za víc než tři týdny.

ČNB v prognóze také zhoršila výhled české ekonomiky. V letošním roce podle ní hrubý domácí produkt (HDP) klesne o 0,4 procenta, příští rok vzroste o 1,2 procenta. V srpnové prognóze přitom ČNB čekala letos růst 0,1 procenta a příští rok 2,3 procenta. Výraznější hospodářské oživení očekává ČNB až v roce 2025, kdy by ekonomika měla růst o 2,8 procenta.

Makroekonomická prognóza ČNB doporučovala, aby centrální banka začala snižovat sazby ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu hlasovali dva ze sedmi členů bankovní rady. Rada měla k dispozici i alternativní scénáře budoucího vývoje, podle nich by případné makroekonomické náklady delšího ponechání sazeb na současné úrovni byly nízké. Michl zdůraznil, že primárním cílem pro ČNB je zajištění poklesu inflace.

Podle analytiků bylo hlavním důvodem pro ponechání sazeb riziko dalšího vývoje inflace. „Základní tezí, která se prolínala tiskovou konferencí s guvernérem Michlem, bylo jednat opatrně, a hlavně nic neuspěchat. Michl několikrát zdůraznil řadu proinflačních rizik, která zůstávají víceméně stále shodná a točí se především kolem hrozby ztráty ukotvenosti inflačních očekávání, lednového přecenění zboží a služeb, rychlejšího růstu mezd a samozřejmě i kolem expanzivní fiskální politiky,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Pro nadcházející jednání bankovní rady o sazbách, které se uskuteční 21. prosince, jsou podle Michla otevřené obě možnosti, tedy snížení sazeb i jejich stabilita. Členové rady se budou rozhodovat podle aktuálních makroekonomických dat a případného naplňování proinflačních rizik, řekl. Zdůraznil také, že začátek snižování sazeb bude pozvolný. Sazby budou výš, než by doporučoval základní scénář prognózy ČNB.

Pro letošní rok ČNB mírně zlepšila odhad průměrné inflace, která by měla dosáhnout 10,8 procenta. V srpnové predikci centrální banka očekávala 11 procent. Pro příští rok ale centrální banka očekávání inflace zvýšila o půl procentního bodu na 2,6 procenta. Do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle ČNB, tedy pod hranici tří procent, by se meziroční inflace podle prognózy měla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. K cíli by inflace měla klesnout ve třetím čtvrtletí.