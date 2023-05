Vláda zruší dotace, které dostávaly Agrofert, Hamé či Madeta; ta skončí s mlékem do škol

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, v minulosti čerpalo několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, mlékárenská společnost Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu (ZDE) Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určeno „nula korun“. Vláda chce z peněz určených na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy Kč, více informací neuvedla.

Cílem dotační podpory je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů nebo zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a podniků pro výrobu krmiv na evropském trhu, uvádí SZIF.

Ministr Nekula po představení konsolidačního balíčku řekl, že škrty se mají týkat hlavně dotací pro velké podniky. Prezidenta Potravinářské komory ČR Dana Večeřová pro ČTK uvedla, že ministerstvo se chystá zrušit jediný dotační titul pro výrobce potravin. Řekla, že byl určený na investice. Ministr tím podle ní naznačuje, že není zájem o zpracování tuzemské produkce v ČR. „Bohužel už řada českých potravinářských firem dostala nabídku investiční pobídky až do výše 50 procent nákladů z jiných zemí EU, pokud zpracovatelské závody postaví na jejich území,“ dodala.

Agrofert patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Podle státní Evidence skutečných majitelů je reálným vlastníkem Agrofertu, ovládá ho také podle auditu Evropské komise.

Z firem z holdingu v roce 2021 čerpal dotaci ve výši zhruba 25 milionů Kč mimo jiné podnik Vodňanská drůbež, podobnou částku dostala mlékárenská firma Olma nebo Mlékárna Hlinsko. Získaly ji i podniky zabývající se zpracováním masa jako firma Kostelecké uzeniny, která čerpala přes 24 milionů Kč. Dotaci přes osm milionů Kč dostal také podnik Krahulík - Masozávod Krahulčí. Více než 9,6 milionu Kč získala pekárna Penam. Dotaci dostaly i holdingové firmy ZZN Pelhřimov, Primagra nebo Cerea.

Přes 17 milionů korun obdržela z dotačního programu největší česká mlékárna Madeta, která ve svých závodech zpracovává téměř milion litrů mléka denně. Madeta podle webu SZIF dostala z národních dotací ve fiskálním roce 2021 přes 115,1 milionu korun. Generální ředitel podniku Milan Teplý dnes ČTK řekl, že pokud firma přijde o dotace, nejspíše ukončí dodávky mléka do škol. Byl to vládní program, jejž kabinet asi přestane dotovat, firma přijde také o dotace na technologie. Škrtání zemědělských dotací podle Teplého míří proti velkým podnikům a Teplý pochybuje o tom, že namísto nich pokryjí poptávku malé.

„V našem případě je to (dotační) podpora technologických investic, druhá stránka věci je taky školní mléko, vládní program. Přestanou ho dotovat, tak já nebudu dělat charitu a zavážet 1100 škol mlékem, abych na každé dodávce tratil takové strašné peníze. Jak nejrychleji to půjde, tak to skončím,“ řekl Teplý.

Dotaci čerpala rovněž společnost Hamé, která patří mezi přední české výrobce trvanlivých i chlazených potravin, exportuje do desítek zemí a je součástí norské skupiny Orkla. Hamé již funguje jako obchodní značka pod společností Orkla Foods Česko a Slovensko, která sama čerpala v dotačním programu 7,7 milionu Kč.

Dotaci ve výší 25 milionů Kč v programu dostal podnik Rabbit Trhový Štěpánov, jehož předsedou představenstva je bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Podnik patří k největším zpracovatelům drůbežího masa.

Škrty více než deseti miliard korun v dotacích kritizuje Agrární komora ČR nebo Zemědělský svaz ČR. Prezident komory Jan Doležal to označil za populistický krok, který s komorou nikdo neprojednával. Uvedl také, že národní dotace jsou pro živočišnou produkci téměř jedinou formou podpory a krácení dotací povede ke snížení konkurenceschopnosti firem.