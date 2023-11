Beatles díky AI vydali patrně poslední píseň Now and Then, fanoušky nadchla

Více než půlstoletí po rozpadu kdysi nejslavnější kapely světa Beatles dnes vyšla její píseň Now and Then všeobecně označovaná za poslední skladbu liverpoolské čtveřice. Do písně, která ležela v archivu kvůli omezeným technickým možnostem, se podařilo namíchat hlas Johna Lennona pomocí umělé inteligence. Britští hudební publicisté vidí v nahrávce zejména symbolickou hodnotu pro fanoušky kapely než píseň patřící k nejlepším kouskům Beatles.

Čtyřminutová skladba začínající klavírním partem s akustickou kytarou dnes odpoledne vyšla na streamovacích platformách jako Spotify, Apple Music či Amazon Prime Music, nahrávky na klasických nosičích budou v prodeji od pátku. Hned v prvních hodinách po zveřejnění skladby se na internetu objevily stovky většinou nadšených ohlasů fanoušků.

Základní linku milostné písně nahrál Lennon, díky pokročilé technologii s ním zpívá duet baskytarista Paul McCartney.

„Plakala jsem jako dítě, když jsem to slyšela. Prostě nádhera,“ řekla hudební redaktorka stanice BBC Lauren Laverneová.

Jako základ pro nahrávku posloužil kapele demosnímek, který po Lennonově smrti dala vdova po kytaristovi a skladateli Yoko Ono zbylým členům kapely. Ti sice píseň dokončili, ale nikoli v kvalitě dostatečné na to, aby ji bylo možné vydat. To umožnila McCartneymu a druhému dosud žijícímu členovi Beatles Ringovi Starrovi až umělá inteligence.

S jejím využitím pomohl novozélandský režisér Peter Jackson, který natočil třídílný dokumentární film The Beatles: Get Back. Jackson se svým týmem s pomocí takzvané MAL audiotechnologie dokázal oddělit jednotlivé nástroje a hlasy, což mimo jiné vedlo k nově remixovanému vydání alba Revolver v roce 2022. Vyvstala otázka, co s demonahrávkou Now and Then, a technikům se skutečně podařilo uspokojivě izolovat Lennonův hlas od klavíru.

Podle některých kritiků má píseň zejména emotivní hodnotu pro fanoušky kapely, ale kvalitou se nepřibližuje nejlepším skladbám, které Beatles nahráli v 60. letech.

„Doopravdy měli skupinového ducha, o kterém mluví psychologové. Umělecky koexistovali jako jeden organismus. Nemyslím, že to (nová nahrávka) dokáže zachytit,“ řekl listu The Guardian autor řady knih o Beatles Philip Norman. Zbylí členové kapely podle něho zprvu neměli na případné vydání písně stejný názor a kytarista George Harrison s ním před lety nesouhlasil.

Podle Normana nelze skladbu považovat za typickou píseň kapely, protože ji původně napsal sám Lennon, který nebýval hlavním zpěvákem Beatles. Vydání Now and Then i přes veškeré výhrady označil za velkou událost.