Detektivní zápletka i průvodce americkou kulturou: HIMYM slaví patnáct let

Na podzim to bude patnáct let, co na televizní obrazovky poprvé vstoupil seriál Jak jsem poznal vaši matku (neboli HIMYM). Sitcom s neznámými herci dobyl svět a zdařile navázal na předtím ukončené Přátele. I po šesti letech od premiéry posledního dílu stále baví – zejména díky věrnému ztvárnění mnoha amerických fenoménů.

Když na jaře roku 2004 odcházeli ze scény Přátelé, šlo o důležitý okamžik americké televizní zábavy. Branži opouštěl jeden z nejpopulárnějších sitcomů světa, který z party hereckých "nonamů" udělal světové hvězdy. Seriál o šestici kamarádů, kteří se scházejí v kavárně a společně řeší milostné i jiné problémy, ohromil stovky milionů diváků, kteří se ptali, jestli je ještě někdy podobné dílko takhle zaujme.

Trvalo ale jen něco přes rok, než se na televizních obrazovkách objevila více než zdařilá náhrada. Televizní stanice CBS přišla se sitcomem How I Met Your Mother (HIMYM) neboli Jak jsem poznal vaši matku. Tvůrci samotní netušili, zda se seriál bude líbit, proto měli připraveno i několik alternativních rozuzlení pro případ, že by bylo zapotřebí projekt ukončit dříve. To ale nebylo nutné. Hit byl totiž na světě.

Divákův průvodce po Americe

Základní schéma seriálu bylo vlastně stejné jako u podobných sitcomů: parta kamarádů okolo třiceti let, kteří chodí popíjet do baru a řeší kariéru, vztahy, závazky a starosti všedního dne. HIMYM ale měl něco, co ho od jiných seriálů odlišovalo – detektivní zápletku.

Celý seriál je totiž jedním velkým flashbackem, tedy vzpomínkami z minulosti, které svým dvěma dětem vypráví hlavní hrdina Ted Mosby už coby postarší muž. A jak název sitcomu napovídá, celý příběh je vlastně o tom, kterak kdysi poznal jejich maminku. A protože to bere hodně zeširoka, mohli o tom tvůrci natočit celých devět řad a 208 epizod..

Seriál je totiž takovým drobným průvodcem americkou kulturou a tamním životním stylem. S postavami průběžně zažíváme všechny důležité milníky zámořského roku – oslavu Dne díkůvzdání, Dne svatého Patrika nebo třeba až obřadné sledování Super Bowlu – finálového zápasu ligy amerického fotbalu, o který se zajímá každý Američan i přesto, že je mu jinak tenhle sport ukradený.

V seriálu je též vidět rozdíl ve zvyklostech a životním stylu jednotlivých států – Marshall coby rodák z Minnesoty je často terčem vtipů kvůli tomu, že jsou lidé odtud příliš velcí dobráci, v něčem možná až burani, což nejde příliš dohromady s moderním a odtažitým New Yorkem.

A samozřejmě Kanaďanka Robin, která si od "arogantního Američana" Barneyho musí vyslechnout nejednu poznámku o tom, kde je ten její stát vlastně na mapě. A sama se setkává s nepochopením, když jejím průpovídkám o medvědech či ledním hokeji absolutně nikdo nerozumí.

Přesah do reality

Na rozdíl od jiných seriálů uměli také tvůrci daleko více pracovat s fanoušky tak, aby zájem o sitcom trval i v době, kdy se nevysílá nový díl, což činily prvky, které vytvářely přesah z televizní obrazovky do reality. Když se Barney zmínil o tom, že si píše na internetu blog, hned po vysílání mohli diváci zjistit, že jeho webový zápisník opravdu existuje.

Právě milovník dívek a obleků Barney byl pro mnoho fanoušků nejvtipnější a nejoblíbenější figurou, a proto se jeho popularitu snažili autoři vyždímat, co to šlo. Vyšlo hned několik kodexů správného parťáka, tedy knížek, ve kterých Barney vysvětluje, jak se chová opravdový přítel.

Vydání se dočkala i Rukověť – ultimátní příručka každého svůdníka, kde najdete desítky osvědčených a důvtipných 'balících' technik. Právě všechny tyto mimoseriálové aktivity pomohly k ještě větší oblibě HIMYM a k tomu, aby se ze sitcomu stal fenomén přesahující pondělní televizní večery.

Právě to, co ze seriálu od počátku dělalo něco unikátního, však tvůrcům nakonec zlomilo vaz – vyvrcholení příběhu s matkou Tedových dětí, které přišlo v závěrečných dvou dílech, totiž většinu diváků naštvalo a závěr HIMYM byl dokonce označen za jeden z nejhorších konců v dějinách zábavy.

Proto museli tvůrci přijít i s oficiálním alternativním závěrem, který byl o několik měsíců později představen na DVD. Nepovedené zakončení trochu sitcomu pošramotilo pověst, ostatně stejně jako kvalita posledních řad, kterou lze označit eufemisticky za kolísavou, upřímněji za zbytečně nastavovanou kaši. I tak ale první tři nebo čtyři série můžeme nazvat tím nejlepším, co žánr sitcomu v USA v posledních patnácti letech poznal. A jak by řekl bonviván Barney, to je přece docela legendární.