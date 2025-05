Praha vypíše tendr za 315 milionů korun na monitoring průzkumu pro městský okruh

12. 5. 2025 – 17:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 315 milionů korun bez DPH na geotechnický monitoring pro geotechnický průzkum plánované dostavby městského okruhu.

Záměr dnes schválili městští radní, ještě o něm budou hlasovat zastupitelé. Rada dnes také odsouhlasila změnu územního plánu nutnou pro dostavbu, tu také bude ještě řešit zastupitelstvo. V metropoli zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

Geologický průzkum bude sestávat z průzkumných vrtů a tří štol, které zmapují podloží v místech plánovaného tunelu Bílá Skála a Jarovského a Malešického tunelu. Dnes schválený záměr zahrnuje kromě geotechnického také také hydrogeologický monitoring budoucích štol a stavebně technický průzkum. Doba trvání zakázky je podle schváleného dokumentu do roku 2028, poté bude do doby zahájení stavby ještě pokračovat hydrogeologický průzkum.

Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) po jednání radních řekl, že vypsání zakázky je nutným předpokladem pro tendr na samotný průzkum. Ten podle něj magistrát vypíše v momentě, kdy se zakázka na monitoring bude blížit ke konci. Náměstek doplnil, že monitoring bude zahrnovat i zhodnocení budov, pod kterými tunely povedou. "Získáme klíčové informace o stavu podloží a okolních staveb, abychom mohli bezpečně a efektivně naplánovat celý projekt," řekl. Průzkumné štoly se podle něj stanou součástí budoucích tunelů.

Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru prodlouženy tunely. V září 2022 pak minulé vedení města požádalo o územní rozhodnutí, řízení stále trvá a čeká se mimo jiné na změnu územního plánu, kterou dnes schválili radní a finálně o ní budou hlasovat zastupitelé.

Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona. Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.

Chybějící úsek vnitřního okruhu na severovýchodě metropole bude měřit 11 kilometrů a bude se skládat ze tří staveb. První, 2,4 kilometru dlouhá část naváže na Pelc-Tyrolce na tunel Blanka a povede do Libně na křižovatku U Kříže, kde naváže další úsek z Balabenky do Strašnic. Třetí stavbou bude 2,1 kilometru dlouhá Libeňská spojka, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Podle posledního odhadu vyjde dostavba na 113 miliard korun bez DPH, vedení města požaduje, aby na ni přispěl i stát.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.