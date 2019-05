Kdo usedne na Železný trůn?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Konec jedné epochy se pomalu blíží. Fantasy seriál Hra o Trůny od HBO, který se stal prakticky světovým fenoménem s miliony fanoušků a desítkami ocenění, se postupně loučí a představuje své závěrečné díly finální osmé série. Co bude dál?

Od roku 2011, kdy měly premiéru vůbec první epizody, už uběhlo hodně vody. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, jaký hit se z příběhů ze Západozemí a dalších fiktivních kontinentů stane. Sledovanost a obliba seriálu ale sérii od série rostla a dnes bychom těžko hledali někoho, kdo by o Hře o trůny alespoň neslyšel, nebo na ni nějak zprostředkovaně nenarazil.

Seriál, který vychází ze stále nedokončené knižní předlohy amerického spisovatele George R. R. Martina Píseň ledu a ohně, je dnes neoddělitelnou součástí mainstreamové kultury. Což je něco, co by ještě před dvaceti lety bylo u fantasy díla takřka nepředstavitelné. Na začátku 21. století se ale věci změnily, když kina ovládly filmy jako Pán prstenů a Harry Potter, které fantasy žánru postupně vydláždily cestu ze sklepů starých nerdů a podivínských festivalů do náruče masových diváků.

Obdobně Hře o trůny pomohl i její o deset let starší sourozenec z dílny HBO - seriál Bratrstvo neohrožených, který již v roce 2001 začal připravovat půdu pro příchod výpravných seriálů, s nimiž se v dnešní době doslova roztrhl pytel.

Hra o trůny si již od první série začala budovat přísnou image postavenou na realistické drsnosti své literární předlohy. Autoři se rozhodně nezalekli kontroverzních scén, které George Martin do své ságy ve velkém nasázel, a seriál je tak doslova prošpikovaný spoustou krve, násilí, sexu a holých prsou, které doplňují příběhy politických pletich mezi znepřátelenými rody bojujícími o vládu nad fiktivním světem.

Smrt je už netrpělivá

Neodmyslitelnou součástí celé poetiky Hry o trůny je také všudypřítomná smrt, která číhá za každým rohem a může dostihnout kteroukoliv z postav. I když je pravda, že v posledních sériích, které již nejedou podle Martinem napsaných knih, se od tohoto stylu už poněkud ustoupilo a některé postavy začínají mít až neobvyklou výdrž.

Během prvních sérií tento přístup ale překvapil nejednoho diváka neznalého předlohy. "Ten sympatický hodný pán ze Severu je přece hlavní postava seriálu, ten nemůže umřít," říkala si během první série spousta lidí. Chyba. A ne poslední. Nekompromisní smrt tančila i mezi dalšími divácky oblíbenými postavami jako šílená, což někdy mělo za následek spoustu slz a stížností fanoušků, že na seriál už se dál dívat nebudou, když umřel jejich milovaný hrdina. Ale také spoustu jásotu a radosti, když umřela nějaká ta diváky opravdu hodně nenáviděná postava. A že jich v seriálu bylo hodně.

Postupně si ale na tento trend umírání diváci zvykli, a naopak ho mnohdy sami začali vyžadovat. U zmíněných posledních sérií, kde hlavní postavy začínají působit už spíše nedotknutelně a kde je místy vidět, jak moc jim scenáristé nadržují a jak extrémně šílené věci je nechávají přežít, se tak naopak řada fanoušků dovolává krve hlavních protagonistů. Dnes si tak klidně můžete vsadit, kdo umře další, nebo kdo naopak vysněnou "hru o trůny" vyhraje.

Tento kult Hry o trůny se pochopitelně ve velkém přenesl i do světa internetu a sociálních sítí. Kolem smrti postav začali již od první série vznikat nejrůznější memy a žertíky na poetiku díla, které dle mnohých vtipálků skončí jednoduše tím, že úplně všichni umřou. Sám autor předlohy George R. R. Martin se díky popularitě seriálu stal prakticky internetovým memem představujícím krutého spisovatele, který zabíjí, koho si zamane, a který nás nakonec dost možná všechny vytrollí tím, že umře dřív, než celou ságu, z které mu zbývá dopsat ještě dvě knihy, dokončí. A internetem kolují další stovky parodií vezoucích se na popularitě seriálu.

Západozemí, kam se podíváš

Za těch osm let od vysílání první série k sobě značka Hry o trůny přitáhla hodně pozornosti a její kult, jak to tak bývá, se promítl všude možně. Ač samozřejmě s takovým kultem, jako je třeba kolem Star Wars, stále soutěžit nemůže, tak v posledních letech si Hra o trůny užila hodně koncentrované slávy a stala se nedílnou součástí dnešní popkultury. Narážky na ni tak najdeme i v dalších populárních dílech, jako například v satirickém seriálu Městečko South Park nebo nerdovském sitcomu Teorie velkého třesku.

Vedle původních knih od George Martina se pak díky popularitě seriálu objevily na pultech i další. Jako třeba různé encyklopedie, které se lidem snaží přiblížit spletitou historii a politiku fiktivního světa, z níž někdy opravdu může jít hlava kolem. Nebo, pokud máte rádi jídlo, kterým se v seriálu rovněž nešetří, můžete si klidně obstarat oficiální kuchařku s nejrůznějšími recepty ze Západozemí a dalších končin. Pro milovníky cynického Tyriona Lannistera je zas k dostání malá knížečka jeho peprných hlášek a citátů. Vedle seriálu a původních knih pak existuje i komiksová adaptace příběhu.

Popularity Hry o trůny si pochopitelně všiml i herní průmysl, a to hned několikrát - ať už šlo o strategie, RPG nebo příběhové adventury. Své místo si fiktivní svět vydobyl i na poli deskových her a larpů.

A jak je v posledních letech u výrazných seriálů a filmů prakticky jisté, Hra o trůny se dočkala i parodické pornografické adaptace. Je třeba říct, že si o to svým vlastním zpracováním plným sexu a nahoty vyloženě říkala. Hra o trůny prostě táhne, a i s jejím motivem si tak dnes můžete koupit opravdu vše - od různého druhu umění až po alkohol.

O všudypřítomném fenoménu seriálu svědčí i to, že se jména z díla začala přelévat do reality. Po trojici draků královny Daenery tak například byly pojmenovány nově objevené druhy hmyzu. Fanoušci seriálu pak začali používat jména oblíbených postav i pro své novorozené potomky. Například ve Velké Británii se v roce 2016 narodilo více než tři sta dívek, které dostaly jméno Arya, podle mladší dcery Neda Starka. Oblíbeným se stalo i jméno Khaleesi, v seriálu přízvisko královny Daenerys.

Komu zbude trůn?

Těžko nyní odhadovat, co bude s kultem kolem Hry o trůny dál, když se celý příběh blíží k závěru a v druhé polovině května nám bude odhaleno, kdo vyhraje několik let se táhnoucí spor o legendární Železný trůn ukutý z mečů rytířů Západozemí.

HBO sice chystá spin-off odehrávající se několik tisíc let před dějem seriálu, těžko ale říct, zda takové dílo z naprosto jiného prostředí dokáže oslovit a udržet momentální masu diváků. Rovněž další velcí hráči se chystají vyrukovat se svými fantasy eposy. Amazon připravuje své seriálové zpracování Tolkiena a Netflix dělá na adaptaci polského Zaklínače.

Má ale vůbec nějaký další seriál šanci svézt se na fenoménu Hry o trůny, nebo už budou po osmi letech masoví diváci žánrem fantasy unaveni a bude třeba přijít zase s něčím úplně jiným? To je teď zahaleno stejnou rouškou tajemství jako osud seriálového Západozemí.