Miranda na Hrad! Anebo aspoň do guvernérského křesla

Pokud člověk pozdě večer zapne televizi, má velkou šanci, že zrovna někde budou dávat Sex ve městě. Seriál skončil před 14 lety, přesto se stále reprízuje. A američtí diváci možná jednu z hlavních hrdinek budou vídat ještě častěji. Cynthia Nixonová, představitelka Mirandy, totiž před několika dny ohlásila, že se hodlá ucházet o křeslo guvernéra státu New York. Může ale seriálová postava porazit renomované politiky?

Jen samotná myšlenka, že se do politiky už zase cpe nějaká celebrita bez jakýchkoli politických zkušeností, pořádně rozesmála nynějšího demokratického guvernéra státu New York Andrewa Cuoma. "To si snad musel vymyslet Bill de Blasio nebo Vladimir Putin," reagoval ještě před několika týdny na zvěsti o možné kandidatuře Nixonové. S newyorským starostou de Blasiem je totiž Cuomo věčně na kordy, přičemž herečka před pěti lety pilně podporovala de Blasia ve volební kampani.

"Miluji New York a dnes oznamuji svou kandidaturu na guvernérku," oznámila nakonec Nixonová 19. března na twitteru. "Musíme volit nejen více demokratů, ale i lepší demokraty," prohlásila dále herečka, která se otevřeně hlásí k homosexualitě a opakovaně vyzývala demokraty, aby se místo politické strategie proti republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi zaměřili hlavně na svou liberální identitu.

Cuomo chce v listopadových volbách získat třetí guvernérský mandát, oficiální stranický kandidát vzejde z demokratických primárek. Arogantního Cuoma, podporujícího svět velkého byznysu, stejně moc lid rádo nemá. A kdo ano, ten se s tím raději moc nechlubí. Představuje ale Nixonová, která je nesporně sympatickou a chytrou politickou diletantkou, skutečnou alternativu?

Jsou herci stejní, jako jejich role?

Je samozřejmě pravda, že filmové či televizní role nevypovídají o svých představitelích lautr nic. Ale zároveň je pravda, že spousta kandidátů naopak uspěla ve volbách jen díky rolím, díky nimž je diváci zklamaní politikou milovali.

To samozřejmě platí obzvlášť v USA: uspěl kovboj Ronald Reagan, Terminátor Arnold Schwarzenegger nebo hvězda reality show Donald Trump. V Itálii zase sbírá voličské hlasy komik Beppe Grillo a jeho Hnutí pěti hvězd a co chvíli se i u nás hovoří o tom, že ideálním českým prezidentem by byl Zdeněk Svěrák nebo Marek Eben. Což samozřejmě oba moudře odmítají. Zvlášť když jako prezidentská kandidátka před pěti lety zcela propadla jejich sympatická herecká kolegyně Táňa Fischerová.

Seriál Sex ve městě se opakuje tak často, že se asi sotva najde někdo, kdo aspoň kousek některého dílu neviděl. Módní ikona Carrie, nymfomanka Samantha a romantická Charlotta se v průzkumech vždy těšily mnohem větší popularitě než ambiciózní právnička Miranda Hobbesová. Její představitelka Nixonová ale přesto zůstává v hlavách voličů zapsaná jako workaholička, která mluví na rovinu a na rozdíl od svých kamarádek netráví tolik času starostmi o to, co si má obléct.

Nejzajímavější informace ze soukromí Nixonové se objevila až poté, co byl v roce 2004 odvysílán poslední díl seriálu. Herečka, která má se svým dlouholetým partnerem Dannym Mozesem dvě děti, tou dobou již žila s Christine Marinoniovou, která je poradkyní náměstka newyorského starosty Richarda Bueryho.

"Nemám vlastně pocit, že bych se nějak zvlášť změnila," řekla tehdy Nixonová v jednom rozhovoru. "Celý život jsem chodila s muži, nikdy jsem se nezamilovala do ženy. Nikdy jsem také neměla pocit, že v sobě potlačuji něco, k čemu bych se měla hlásit. Když se to stalo, nebylo mi to cizí. Byla jsem prostě jen žena, která se zamilovala do jiné ženy." Nixonová se dnes označuje za bisexuálku. S Marinoniovou se vzali v roce 2012. Mají syna, kterého porodila Marinoniová.

Má občanská aktivistka Nixonová šanci uspět?

Jen divadelní nadšenci vědí, že předtím, než přišla nabídka role v Sexu ve městě, byla Nixonová broadwayskou hvězdou. V soukromém životě se kromě toho dlouhá léta angažuje ve veřejných občanských aktivitách. Bojuje za více peněz pro veřejné školy, proti sexuálnímu obtěžování, za práva žen, spolehlivější veřejnou dopravu, větší uznání pro LGBT komunitu a proti chudobě. Vystupuje proti prezidentu Trumpovi, což ale patří zřejmě k dobrému tónu amerických herců. A poukazuje například na to, že mezi stovkou nejbohatších a stovkou nejchudších newyorských škol je rozdíl deseti tisíc dolarů, které stát New York utrácí na jednoho žáka.

To všechno v podstatě odpovídá čistě levicovému programu a navíc to jsou všechno věci, které plně korespondují i s její seriálovou postavou.

Ono to ale v tom seriálu zdaleka není jako ve skutečnosti. Kim Cattrallová je například podle svých slov pravým opakem sexuální dračice Samanthy, seriálový Stanford Blatch je gay, jeho představitel Willie Garson nikoliv, třebaže už mu toto image nikdo neodpáře. Zrzavá Miranda je zase přírodní blondýnka, která se nechala obarvit jen kvůli seriálu. A hlavní představitelky seriálových kamarádek Carrie a Samanthy by si ve skutečnosti nejraději vyškrábaly oči. Začalo to už při natáčení seriálu, kdy Cattrallová nedokázala přenést přes srdce, že Sarah Jessica Parkerová bere jako hlavní hrdinka vyšší honoráře než její tři kolegyně - a navíc se nemusí před kamerou ukazovat nahá. Kim dokonce údajně kvůli penězům odmítla účast v chystaném filmu Sex ve městě 3 a všechno před několika týdny vyvrcholilo nechutnou slovní přestřelkou, když jí Parkerová kondolovala k tragickému úmrtí jejího bratra.

Fanoušci si nicméně Nixonovou zřejmě jednoznačně s Mirandou spojují. Ale není to málo? Je pohrdání vládnoucími politiky dostatečným předpokladem pro to, aby se k veslu pustili laici se slavnými jmény? ptá se americký New York Times. Nechali byste se snad operovat někým, kdo má za sebou jen pár lékařských zákroků?

I am so proud of @CynthiaNixon , no one cares more than she does about EVERY person getting a fair change and a good education. I know that she would be an excellent Governor ! https://t.co/xEAyRxFBb8 — Kristin Davis (@KristinDavis) March 19, 2018

"Vím, že by Cynthia Nixonová byla skvělou guvernérkou," napsala naopak na twitteru seriálová Charlotta Kristin Davisová a podpořil ji i seriálový Stanford Willie Garson, který dokonce prohlásil, že ho lepší kandidát/ka na guvernéra než Nixonová nenapadá.

Politický diletant Schwarzenegger, který byl oslavován jako skvělý obchodník, po sobě v Kalifornii zanechal katastrofální rozpočtový deficit. Další politický diletant Trump zase svými nevyzpytatelnými rozhodnutími udržuje celý svět v napětí.

U nás prohrál politický diletant Jiří Drahoš s ostříleným Milošem Zemanem a ani šance téměř 52leté Nixonové nejsou nijak závratné. Demokraté podobně jako republikáni nejdříve ve stranickém hlasování vyberou kandidáta na guvernéra, kterého pak do listopadových voleb postaví. U demokratů zájem vedle současného guvernéra Cuoma a Nixonové vyjádřil také Terry Gipson, bývalý člen Senátu státu New York. Průzkumy ve stranických volbách jasně favorizují Cuoma: Ten by získal 60 procent hlasů, Nixonová 19 procent.

Když se Schwarzenegger pustil do volebního boje, neměl program vůbec žádný. Ale byl to prostě Terminátor. Bojovník. Nikoliv umíněná Miranda. Přesto nakonec pohořel. Dokonce i bojovník totiž musí znát pravidla politické hry, pokud je chce změnit. A pro televizní právničku s nejasně definovanou sexualitou to platí dvojnásob. "Chci si svůj úspěch užívat. Nikoliv se za něj omlouvat," říká Miranda. A její představitelka možná bude mít příležitost to ukázat i v praxi.