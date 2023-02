Spolu, Piráti a STAN dokončili v Praze koaliční smlouvu, dopravu budou mít zase Piráti

Zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN v Praze v noci na dnešek dokončili koaliční smlouvu, kterou budou v následujícím týdnu schvalovat jednotlivé strany. Smlouvu strany plánují podepsat ještě před jednáním zastupitelů 16. února, kde chtějí zvolit nové vedení metropole v čele s primátorem Bohuslavou Svobodou (ODS).

„Dokončili jsme koaliční smlouvu včetně příloh,“ prohlásil dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jednání ve čtvrtek začalo kolem 16:00 a v užším složení pokračovalo do půlnoci. Politici podle čtvrtečního vyjádření zejména finalizovali přesné znění programu a řešili také personální otázky. Předseda klubu zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) doplnil, že nyní se ještě zpracovávají korektury dokumentů. Zcela hotové podklady by pak měly zamířit do vnitrostranického schvalování všech pěti stran, které se budou koalice účastnit.

Nejdelší je tento proces u Pirátů, protože zahrnuje hlasování členské základny a i s diskusí zabere sedm dní. Podle čtvrtečního vyjádření vyjednavačky Pirátů Jany Komrskové by tento proces měl začít o víkendu, strany Spolu a STAN chtějí dohodu schválit příští týden.

Spolu také bude ještě schvalovat rozložení míst v radě. Podle informací Deníku N v ní nebudou mít místo lidovci, předseda klubu Spolu Zdeněk Zajíček to nicméně do finálního schválení nechtěl komentovat. „V tuto chvíli nebudeme říkat žádná jména, ale máme dohodu, která bude naplněna,“ řekl ve čtvrtek. Ani ostatní strany zatím oficiálně nesdělily plánované personální obsazení rady.

Jednání o koalici na vládním půdorysu Spolu, Pirátů a STAN trvají od loňských voleb, postupně se z různých důvodů komplikovala. Situaci v polovině ledna odblokovala nabídka Spolu, aby Piráti a STAN měli dohromady většinu v radě, a následně vystoupení Pirátů z Aliance stability, kterou dříve založili s Prahou Sobě.

Dohoda podle dřívějších informací počítá s tím, že Spolu připadnou gesce financí a rozpočtu, sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu a infrastruktury. Primátor Svoboda by pak měl mít na starosti bezpečnost, zahraniční vztahy a energetiku. Pirátům připadnou oblasti IT a inovací, životního prostředí, majetku a dopravy. STAN bude mít radní pro územní rozvoj a školství a sport.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty. Vyjednávání o novém vedení Prahy trvá více než čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku České republiky.