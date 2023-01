Zemřel Jeff Beck, jeden z nejlepších kytaristů všech dob

Fenomenální kytarista vydal alba, jež žánrově sahají od blues, rocku a heavy metalu přes jazz fusion až po směs rocku s elektronikou. Zahrál si také na deskách řady jiných hvězd, mimo jiné Micka Jaggera, Tiny Turnerové, Stevieho Wondera, Rogera Waterse či ZZ Top.

„Jefff byl skvělý člověk a vynikající, geniální kytarista. Žádný další Jeff Beck už nikdy nebude,“ napsal na twitteru Tony Iommi, kytarista skupiny Black Sabbath.

I was totally shocked to hear the very sad news of Jeff Beck’s passing. Jeff was such a nice person and an outstanding iconic, genius guitar player - there will never be another Jeff Beck. His playing was very special & distinctively brilliant! He will be missed. RIP Jeff -Tony pic.twitter.com/i6BGdqTUKU