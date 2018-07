Další chlapci jsou z jeskyně v Thajsku venku. Záchranáři bojují s časem

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Druhým dnem pokračuje evakuace dětských fotbalistů a jejich trenéra, kteří uvázli v zatopeném jeskynním komplexu v Thajsku. Záchranáři dnes vyvedli další dva chlapce. Uvnitř čeká na záchranu šest mladých fotbalistů a trenér. Akci komplikuje silný déšť, který by mohl zvednout vodu v jeskyni.

"Kolem 11:00 místního času (06:00 SELČ) jsme tým (potápěčů) poslali znovu dovnitř. Doufáme, že během několika hodin budeme mít dobré zprávy," prohlásil dnes šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón. Druhá fáze operace by měla být dokončena do 21:00 místního času (16:00 SELČ), dodal.

Novináři na místě později informovali, že viděli záchranáře vynášet z jeskyně člověka na nosítkách. Thajská veřejnoprávní televize vpodvečer místního času odvysílala záběry vrtulníku používaného k evakuaci zraněných a nemocných, jak opouští prostor před jeskyní.

Skupina mladých sportovců se nachází více než čtyři kilometry od ústí jeskyně. Některé úseky trasy jsou po odčerpání vody schůdné pěšky, nejméně kilometrový úsek musela ale první čtveřice hochů s potápěči v neděli překonat pod hladinou.

Po jejich vyproštění byla záchranná akce přerušena. Bylo totiž nutné doplnit láhve s dýchací směsí, které jsou rozmístěny podél cesty ven z jeskyně.

Druhou skupinu chlapců se pokoušejí dostat z jeskyně stejní potápěči, kteří se podíleli na první záchranné operaci, oznámilo podle agentury AP thajské ministerstvo vnitra. Důvodem je mimo jiné to, že znají podmínky v jeskyni a vědí, jak postupovat. Každého z chlapců doprovázejí na cestě ven dva potápěči. Hlavní záchranný tým tvořilo v neděli 13 zahraničních potápěčů a pět členů elitní jednotky thajského námořnictva.

Boj s časem a počasím

Záchranáři přitom bojují s časem. V provincii Čchíengráj, na jejímž území se jeskynní komplex nachází, v noci na dnešek silně pršelo a lijáky mají pokračovat i v příštích dnech. Množství vody v jeskyni tak bude pravděpodobně zase stoupat. Dosavadní lijáky ale hladinu vody v jeskyni zatím nezvedly, sdělily podle agentury AP thajské úřady. Podle thajských úřadů může dokončení záchranné operace trvat tři až čtyři dny.

Čtyři chlapci, kteří se v neděli dostali ven z jeskyně, jsou podle úřadů v dobrém zdravotním stavu a zotavují se v nemocnici. V jeskyni byli mladí fotbalisté od 23. června.

Chlapce, kteří v červnu ustupovali stále hlouběji do jeskynního komplexu před stoupající vodou, záchranáři objevili 2. července. Od té doby jim přinášeli zásoby a připravovali evakuaci. Protože někteří z hochů neumějí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, uvažovalo se o tom, že se vyčká až do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Protože ale v jeskyni začal ubývat vzduch a hrozilo, že se hladina vody opět zvedne, bylo rozhodnuto s evakuací neotálet.