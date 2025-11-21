V bažantnici na Písecku je ptačí chřipka, 10.000 bažantů se musí zlikvidovat
21. 11. 2025 – 10:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku.
V chovu je přibližně 10.000 bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo 60 bažantů z chovného hejna, které čítá 900 bažantů. ČTK to řekl Petr Vorlíček ze státní veterinární správy. Jde o osmé ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu.
"Někteří bažanti vykazovali nervové klinické příznaky. Bažanti jsou chováni v devíti venkovních voliérách a v hale s výběhem, aktuálně je v chovu celkem 10.000 bažantů," uvedl. Odebrané vzorky z bažantnice potvrdily virus H5N1, potenciálně přenosný na člověka.
"Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže," uvedl Vorlíček.
Na jihu Čech jde o čtvrté ohnisko ptačí chřipky v rozmezí posledního týdne. Předchozí tři ohniska byla ve společnosti Blatenská ryba na Strakonicku. Hasiči tam ve spolupráci s vězni a veterináři dnes a ve středu zlikvidovali 13.000 kachen.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.