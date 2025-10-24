Crocs v barvách oblíbeného operačního systému ovládly internet! Takto stylově slaví 50 let Microsoft
24. 10. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Krajina jak z pohlednice, která nás kdysi vítala z monitoru, zelené kopce, modré nebe a ten zvláštní klid, který nám připomínal, že svět počítačů může být vlastně docela poetický. Jenže tentokrát se tahle idyla přesunula z obrazovky rovnou na nohy. Crocs se rozhodly, že nostalgie po Windows XP si zaslouží vlastní módní comeback. A tak vznikl nečekaný manifest spojení IT a fashion, boty, které dokazují, že i návrháři občas s dojetím vzpomínají na šumící modem a legendární tlačítko Start.
Kultovní tapeta „Bliss“ ožívá na botách
Značka Crocs spojila síly s Microsoftem, aby oslavila padesáté výročí softwarového giganta a přitom omylem vytvořila módní fenomén, který by Bill Gates nejspíš nikdy nečekal. Výsledkem je limitovaná kolekce Microsoft 50th x Crocs, která připomíná, že i svět IT má své estetické momenty.
Pestrobarevné modely zdobí potisk legendární tapety „Bliss“, tedy té, která kdysi definovala klid celé generace uživatelů Windows XP. Zelené kopce, dokonale modré nebe a nula notifikací, to byla tehdy verze digitální nirvány. A teď? Teď po ní můžete doslova šlapat. Doslova i symbolicky. Protože v době, kdy se móda točí kolem nostalgie, je návrat Windows XP možná tím největším fashion plot twistem roku.
Přívěsky Jibbitz jako návrat do digitální minulosti
Každý pár bot z kolekce Crocs × Microsoft 50th Anniversary je jako malá kapsle času. Spolu s potiskem legendární tapety „Bliss“ přináší i sadu drobných přívěsků Jibbitz, které jsou doslova poctou éře, kdy internet pískal, obrazovky zářily modře a svět se teprve učil slovo „online“.
Na první pohled vás možná zaskočí známé tvary – motýlek MSN, logo Internet Exploreru, složka, koš a kurzor myši. Každý z nich je miniaturní připomínkou doby, kdy se kliknutí na „Start“ rovnalo začátku dobrodružství a kdy slovo „lag“ bylo synonymem pro trpělivost. Tyhle drobné detaily nejsou jen ozdobou, ale vizuálním memem, který spojuje nostalgii s nadsázkou.
Jak trefně poznamenal magazín The Verge, kolekce Microsoft 50th x Crocs „působí jako nejveselejší upgrade systému od dob Windows 7“ – a není divu. Značka tímhle krokem vytvořila most mezi dvěma světy, které by dřív napadlo spojit jen málokoho: módou a informační technologií.
Každý přívěsek Jibbitz má svůj příběh – motýlek jako připomínku prvních chatů přes MSN Messenger, modrý „e“ symbolizující začátky surfování po internetu, koš, do kterého jsme s úlevou házeli přeplněné složky, i kurzor, který ovládal celý digitální svět. Všechno to dohromady působí jako malý módní manifest pro všechny, kdo si ještě pamatují, jak znělo připojení přes modem.
Od zaměstnaneckého dárku k internetovému šílenství
Původně šlo jen o milý interní dárek – limitovanou edici bot, kterou Microsoft vytvořil pro své zaměstnance k padesátému výročí firmy. Nic, co by mělo ambice dobýt svět módy. Jenže jakmile se na internetu objevilo pár fotografií těchto nečekaně ikonických Crocs s potiskem tapety Bliss, spustil se digitální dominový efekt. Sociální sítě zaplavily nadšené reakce a komentáře typu „Potřebuji je hned!“ nebo „Tohle je nejvíc geekovský módní kousek roku.“
Zaměstnanci začali sdílet fotky svých párů a internet – věrný své povaze – to okamžitě proměnil v mem. A právě tahle kombinace sebeironie, nostalgie a absurdního humoru zafungovala dokonale.
Když Microsoft zjistil, že boty určené pro interní oslavu začínají žít vlastním životem a zájem překonal všechna očekávání, rozhodl se kolekci uvolnit veřejnosti.
A tak se z dárku pro zasloužilé ajťáky stal módní fenomén, který spojuje dvě zdánlivě vzdálené planety – svět IT a svět fashion. Z malého interního experimentu se stal globální mem s duší módního manifestu, který s nadsázkou připomíná, že i nostalgie může být zatraceně stylová.
Nostalgií k trendu
Crocs tímto krokem znovu dokazuje, že má cit pro popkulturní timing. Po spolupracích s Balenciagou, Barbie nebo Shrekem přichází tah, který nikdo nečekal – spojení s Microsoftem. V době, kdy se nostalgie prodává lépe než novinky, se z tapety z roku 2001 stává nečekaný módní statement.
Tahle kolekce je všechno, jen ne obyčejná. Je roztomile retro, ironicky chytrá a virálně přesná. Na první pohled vypadá jako žertík, ale v jádru je to dokonalý komentář k dnešní době – té, která se ráda směje sama sobě, zatímco sdílí minulost ve formě memů a limitovaných edic.
Kdo by to byl řekl, že krajina z monitoru se po dvaceti letech promění v módní plochu? Crocs to dokázaly. A svět teď stojí frontu na boty, které vypadají jako operační systém z doby, kdy internet ještě „zvonil“.