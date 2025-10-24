Singapur představil svou novou loď - bude sloužit jako mateřské plavidlo pro letectvo dronů
24. 10. 2025 – 9:30 | Magazín | Alexej Chundryl
Singapurské námořnictvo dnes slavnostně uvedlo do provozu loď nové generace – Multi-Role Combat Vessel (MRCV) třídy Victory. S výtlakem asi 8 300 tun jde o nejvýkonnější bojový plavidlo republiky a zároveň o pilotní jednotku šesti plánovaných lodí, které doplní modernizační strategii plavby a bezpilotních systémů. Ukazuje se tím nový trend ve válečném námořnictvu.
Singapurské námořnictvo (RSN) slavnostně uvedlo do provozu první z šesti plánovaných lodí třídy MRCV („Multi-Role Combat Vessel“) s názvemVictory. Plavidlo s délkou přibližně 150 m, šířkou 21 m a výtlakem kolem 8 000 tun je největším a technologicky nejnáročnějším válečným lodí v historii země. Loď navazuje na dřívější korvety třídy Victory z roku 1989, ale svým zaměřením i dimenzemi představuje zásadní krok vpřed.
Multi-role platforma pro bezpilotní systémy
Klíčovou vlastností MRCV Victory je její modulární konstrukce a schopnost fungovat jako „mateřská loď“ pro bezpilotní prostředky, tedy drony – vzdušné (UAV), povrchové (USV) i podvodní (UUV). Loď ukrývá osm kontejnerových modulů, které lze rychle přestavit pro různé úkoly – od boje přes humanitární pomoc až po průzkum.
Díky pokročilým senzorům, elektrickému pohonu a vysoké míře automatizace stačí posádka méně než 100 námořníků – což z plavidla činí vysoce efektivní platformu s výrazně nižšími nároky na lidské zdroje.
Moderní výzbroj a z hlediska operační linky
Victory je vybavena řadou pokročilých systémů: radar AESA, integrovaný bojový řídicí systém, odstřelovací děla a systém vertikálních odpalovacích kontejnerů, které mohou nést moderní protiletadlové i protiponorkové zbraně.
Díky doletu přes 7 000 námořních mil a výdrži přes 21 dní je loď schopna operovat daleko od domovské základny – tedy mimo dosah přímého pobřežního krytí. To Singapuru dává významnou výhodu při ochraně námořních komunikačních cest, jako je Malacký průliv nebo Jihočínské moře.
Strategický dopad pro region
Singapur jako přímořský stát je silně závislý na bezproblémových námořních trasách pro obchod a dovoz. Nová loď MRCV Victory mu umožní lépe chránit tyto trasy a reagovat na rostoucí námořní výzvy v regionu. Ministr obrany Chan Chun Sing zdůraznil, že „naše strategické linie komunikace sahají mnohem dál“ a vyžadují nové schopnosti pro námořnictvo.
Loď je také znamením technologického sebevědomí – Singapur tím ukazuje, že dokáže vyvinout a postavit pokročilou válečnou platformu orientovanou na budoucí „bezpilotní“ válku.
MRCV Victory není jen nová loď – je to nový koncept boje na moři. Kombinuje schopnosti moderní fregaty, mateřské lodi pro drony a flexibilní platformy připravené na široké spektrum misí. Ve světě, kde námořní technologie a bezpilotní prostředky hrají čím dál větší roli, Singapur tímto krokem nejen modernizuje své námořnictvo, ale i mění pravidla hry v regionu.