Top 10 novoročních předsevzetí, která si dáváme každý rok – a nikdy je nedodržíme
29. 12. 2025 – 10:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Každý rok stejný scénář. Odbije půlnoc, bouchne šampaňské, někdo spustí konfety a my si při nich slavnostně slíbíme, že od zítřka už bude všechno jinak. Zdravější. Klidnější. Lepší. A ideálně hned.
Jenže realita je neúprosná. Podle American Psychological Association si slíbí své novoroční předsevzetí do konce ledna více než 80 % lidí. A zbytek to většinou tiše pustí někdy mezi Valentýnem a prvními jarními alergiemi.
Tak si to pojďme říct bez výčitek. Tohle je desítka předsevzetí, která známe všichni. A skoro nikdo je nikdy nedotáhne ani do první třetiny.
1. „Začnu pravidelně cvičit“
Největší klasik. Podle průzkumů YouGov a Statista absolutní vítěz každého ledna. Scénář je známý:
- týden – nové tenisky, selfie z fitka.
- týden – „dneska jen lehce“.
- týden – permanentka jako drahá vzpomínka.
Problém není v pohybu. Problém je, že chceme výsledky rychleji než Wi-Fi v kavárně.
2. „Zhubnu“
Často přichází v balíčku s bodem číslo jedna a odchází ruku v ruce s prvním dortem. Bez plánu, bez radosti a s pocitem, že „už jsem to pokazil/a“.
Podle Harvard Health funguje dlouhodobě změna návyků, ne zákaz všeho, co chutná. Jenže to se hůř píše na seznam předsevzetí než slovo zhubnu.
3. „Budu jíst zdravě“
Zdravě jako… jak? Bez cukru? Bez pečiva? Bez radosti? Nejčastější chyba je absolutnost. Jakmile přijde na stůl první koláč u babičky, máme pocit, že je konec. A tak se zdravý život odkládá „na pondělí a pak opět na další pondělí”.
4. „Začnu šetřit peníze“
V lednu to jde skvěle. V únoru ještě taky. Pak přijde jaro, výlety, léto, dovolená, podzimní výprodeje… a Vánoce. A jsme doma.
Podle Forbes lidé uspějí spíš tehdy, když si dají konkrétní cíl („odložím si 500 korun měsíčně“) než vágní „budu víc šetřit“. Jenže konkrétnost nemá tak romantický nádech.
5. „Budu méně na telefonu“
Ironií je, že si tohle předsevzetí často zapisujeme… do telefonu.Digitální detox zní skvěle, dokud nám někdo nenapíše, nezavolá, neoznačí nás na fotce nebo nezačneme „jen na chvilku“ scrollovat.
Studie University of California ukazují, že většina lidí výrazně podceňuje, jak silně je jejich pozornost na technologiích závislá.
6. „Budu méně ve stresu“
Jedno z nejupřímnějších předsevzetí. A zároveň jedno z nejméně realistických, pokud nezměníme důvod, proč jsme ve stresu.
Stres totiž není položka, kterou lze vyškrtnout. Je to spíš kontrolka na palubní desce.
7. „Najdu si víc času na sebe“
Krásná myšlenka. A velmi rychle přehlasovaná prací, rodinou, povinnostmi a větou: „teď se to zrovna nehodí“.
Podle psychologů z Cleveland Clinic mají větší šanci uspět lidé, kteří si čas pro sebe plánují stejně vážně jako pracovní schůzky. Jenže kdo si chce do kalendáře psát „ležím a nic nedělám“?
8. „Přestanu prokrastinovat“
Hned zítra: Přesně takhle většinou začíná i končí celé předsevzetí. Prokrastinace má totiž jednu nebezpečnou vlastnost – umí se tvářit jako produktivita. Nejdřív si „jen“ uklidíme stůl, pak odpovíme na jeden e-mail, pak se podíváme, jaké je počasí… a najednou je večer.
Neodkládáme proto, že bychom byli líní. Odkládáme proto, že mozek miluje okamžitou úlevu víc než vzdálený úspěch. A tak si každý rok slibujeme, že s tím přestaneme. …ale klidně až zítra.
9. „Zlepším si vztahy“
Hezké, ale neurčité. Zavolám víc rodičům? Budu trpělivější? Odpustím? Bez konkrétního kroku zůstává i tohle předsevzetí jen myšlenkou, která se hezky vyjímá na Silvestra.
10. „Letos budu úplně jiný člověk“
Největší past ze všech. Protože změnit celý život naráz není motivace – je to tlak. A tlak dlouhodobě nefunguje, na nikoho.
Možná problém není v nás, ale v předsevzetích
Odborníci se shodují v jednom: lidé nejsou líní ani neschopní. Jen si často dávají příliš velké cíle bez malých kroků. A pak se diví, že to nevyjde.
Možná letos nepotřebujeme seznam deseti věcí, které musíme zvládnout.Možná stačí jedna, která dává smysl.
A i kdyby nevyšla? Aspoň se u toho můžeme zasmát. Protože v tomhle jsme – podle všech statistik – úplně normální.