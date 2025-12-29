Dnes je pondělí 29. prosince 2025., Svátek má Judita
Hrdinové, nebo padouši? Když dějiny sundají masky těm, které jsme obdivovali

29. 12. 2025 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Učíme se o nich ve škole, čteme o nich v knihách, stavíme jim pomníky. Dějiny nám často nabízejí jednoduchý příběh: hrdina, génius, světec. Jenže čím hlouběji se noříme do archivů, tím častěji pozdější výzkumy ukazují, že skutečnost bývá mnohem složitější.

Hrdinné historické postavy nejsou jen lidé se svatozáří nad hlavou, zdá se, že mají i své stinné stránky. A někdy jejich stín překvapí víc než jejich světlo.

Když dobročinnost bolí víc než léčí

Matka Tereza byla po desetiletí symbolem bezpodmínečné lásky, obětavosti a pomoci těm nejchudším. Teprve pozdější svědectví lékařů, dobrovolníků i novinářů ale otevřela nepříjemnou debatu. V jejích domovech pro umírající panovaly velmi špatné hygienické podmínky a nemocným byla často odpírána základní lékařská péče i léky proti bolesti.

Podle kritiků vycházela tato praxe z přesvědčení, že utrpení má duchovní hodnotu. Pro mnohé to byl šok – ne proto, že by Matka Tereza chtěla ubližovat, ale proto, že dobrý úmysl ne vždy znamená dobrý výsledek.

Ikona míru s velmi lidskými slabostmi

Mahátma Gándhí je dodnes považován za zosobnění nenásilí a morální síly. Jenže jeho rané texty z doby, kdy žil v Jižní Africe, odhalují rasistické postoje vůči Afričanům. Historici také upozorňují na jeho kontroverzní „testy cudnosti“, při nichž spal se svými mladými příbuznými, aby „zkoušel svou sebekontrolu“.

Pro jedny je to důkaz lidské složitosti, pro jiné nepřijatelný rozpor s obrazem světce. Jisté je jediné: i symboly míru byli lidé se svými temnými kouty.

Umění, které přerostlo svého tvůrce

U umělců se často ptáme, zda lze oddělit dílo od autora. Coco Chanel navždy změnila ženskou módu, ale historické dokumenty ukazují její spolupráci s nacistickými kruhy během druhé světové války. John Lennon zpíval o míru a lásce, ale sám přiznal, že byl ve vztazích žárlivý a násilnický.

Dokonce i Dr. Seuss, autor milovaných dětských knih, v rané tvorbě vytvářel rasistické karikatury. Talent a morální bezúhonnost zkrátka nejdou vždy ruku v ruce.

Velcí státníci a zapomenuté oběti

Winston Churchill je právem oslavován jako muž, který pomohl porazit fašismus. Méně se ale mluví o jeho roli v bengálském hladomoru roku 1943, kdy politická rozhodnutí britské vlády přispěla k smrti milionů lidí v Indii.

Podobně Thomas Jefferson, autor slavné věty o rovnosti všech lidí, vlastnil stovky otroků a měl děti s jednou z nich – Sally Hemingsovou. Ideály na papíře se u něj dramaticky rozcházely s realitou každodenního života.

Proč je důležité dívat se pravdě do očí

Odhalování temných stránek historických osobností není snahou bourat idoly ze zloby nebo senzace. Je to způsob, jak se naučit dívat na minulost – a potažmo i na současnost – kriticky a zrale.

Hrdinové neexistují ve vakuu. Žili v konkrétní době, pod tlakem ideologií, vlastních slabostí i moci, kterou měli v rukou. Přijmout tuto složitost možná bolí, ale zároveň nás učí empatii, odpovědnosti a opatrnosti při vytváření nových modlářů. A také, že člověk je jen člověk.

Protože dějiny nejsou pohádka. Jsou zrcadlem lidské povahy – se vším dobrým i temným, co k ní patří.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

