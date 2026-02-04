„BohdalSHOW je tady!“ Jiřina Bohdalová ovládla Ranní show Evropy 2 a dokázala, že je opravdu nesmrtelná
4. 2. 2026 – 17:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některé hlasy nepotřebují představování. Stačí, aby zazněly a generace posluchačů se narovnají v křeslech, usmějí se a zbystří. Přesně to se stalo ve chvíli, kdy se Jiřina Bohdalová poprvé objevila ve vysílání Evropa 2.
Pondělní ráno se na Evropě 2 změnilo v pravou BohdalSHOW – protože nic víc neodporuje rannímu poslání než legendární herečka s humorem, který vás probudí víc než kafe. Jiřina Bohdalová přijala pozvání do Ranní show moderované Leošem Marešem a stala se hostem celého týdne, což samo o sobě slibuje zábavu, vzpomínky i řadu nečekaných momentů.
Její příchod ve studiu ovšem nesl stejnou energii, kterou přinášela do filmů i televizních pořadů po desetiletí – herečka přišla s úsměvem, spontánní reakcí a typickým šarmem, který ji učinil milovanou ikonou české kultury. I když ráno trochu přiznala, že se „jí trochu motá hlava“, jak sama řekla, to jí nezabránilo ovládnout mikrofon a posluchače.
„Chci se dožít stovky!“ — humor Jiřince rozhodně nechyběl
Přirozený humor, břitké poznámky, schopnost reagovat bez vteřiny zaváhání. Smála se sama sobě, komentovala ranní chaos s nadhledem a jednou větou dokázala shodit celý stereotyp o věku, energii i médiích. Ve vysílání také prozradila, že v květnu oslaví 95. narozeniny, a jasně dala najevo, že by ráda dožila stovku. Nejen číslo na dortu, ale spíš symbol touhy po životě plném humoru, divadla a lásky k posluchačům.
Vzpomínala na svoje nejznámější role, zvučný hlas, který provázel děti i dospělé generace, a nechyběly ani humorné historky jako vzpomínky na legendárního Karel Gott – kterého v mládí dnes už s úsměvem hodnotila jako „ušaté torpédo“, než si ho později oblíbila.
Stadiony vzpomínek ve studiu rádia
Show byla plná momentů, které české publikum zná a miluje – od připomenutí postaviček jako Rákosníček, který komentoval nejnovější (v podání Jiřinky Bohdalové) zprávy a další jako Křemílek a Vochomůrka až po historky z natáčení slavné pohádky Nesmrtelná teta. V anketě „Co se vám vybaví, když se řekne Jiřina Bohdalová?“ posluchači spontánně vyjmenovávali ty nejikoničtější role, které ji učinily legendou.
Její milci, Kohák a rádiové chaosy
Ve studiu rádia Evropy 2 ji doprovázeli nejen moderátoři Leoš Mareš a Libor Bouček, ale i herec Jakub Prachař, který se pobavil historkami o svém dědečkovi. Bohdalová je pak nazvala svými „milci“, což bylo v kontextu živého vysílání okamžikem, který posluchače pobavil i dojal zároveň.
A když se pokoušela „učesat“ moderátora Jakuba Koháka, svět rádia na okamžik utichl – jen aby se pak všichni zasmáli nad tím, že někdy nejlepší vlasy nechtějí spolupracovat ani s legendou samotnou.
Úplně jiné ráno na Evropě 2
Jiřinka Bohdalová nepřišla jen jako host. Přišla jako žijící legenda, žena, která nosí humor ve svém hlasu, a člověk, který dokáže proměnit obyčejné pondělí a nejen to v nezapomenutelný rádiový den.
Člověk se s tím hlasem mimoděk vrací zpátky v čase – provází nás už desítky let. Humor byl přesný, pohotový a nakažlivý. Smáli se posluchači i samotní moderátoři ve studiu. A ruku na srdce: kdo by něco takového (jako poslouchat Jiřinku Bohdalovou) po ránu nemiloval?