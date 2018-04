I mistr se sekne: Co se slavným tvůrcům moc nepovedlo?

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Ne vždy se úplně zadaří. A též žijící i nežijící režisérské ikony tak mají na kontě něco, co z přehlídky parády, kterou vytvořili, více či méně vybočuje. Pravda, vkus filmových fanoušků je celkem subjektivní, jsou ale snímky, které příliš nenadchly, byť někdy i proto, že se od jejich tvůrců prostě už čekalo mnohem víc.

Jednou z často zmiňovaných "perel" je v tomto kontextu například rané dílko nyní dávno ostříleného profíka Martina Scorseseho s poetickým názvem Bertha z dobytčáku. V něm mladá holka z Arkansasu v době krize 30. let a její milý jako zločinecká dvojka cestují po Americe (hádejte jakým dopravním prostředkem) a ženou se vstříc konci, který nelze nazvat šťastným.

Druhý celovečerní Scorseseho film nicméně tak trochu ilustruje rozptyl vkusu filmových fajnšmekrů, protože zatímco někteří ho nazývají nebetyčnou ptákovinou, druzí ho vidí jako "docela cool béčko". Proti gustu žádný dišputát, ovšem režisér a herec John Cassavetes Scorsesemu po promítnutí v podstatě řekl, že marnil čas a síly, neb je příliš dobrý režisér "na tento druh filmů". No a bylo. Scorsese pak natočil Špinavé ulice, což je jiná káva.

To Steven Spielberg čelil kritice i v souvislosti se žánrem, který mu jde dobře - rodinné komedii. Kvůli snímku o " temné budoucnosti Petera Pana" s názvem Hook si vysloužil na Rotten Tomatoes nepěkných 29 procent a hodnocení jako "těžkopádný komediální mišmaš" nebo to, které v podstatě říká, že jde o "obrovský filmový dort se spoustou polevy, který je na první kousnutí skvělý, ale pak vám ten cukr přivodí šok".

Na druhou stranu jsou stále lidé, a není jich málo, kteří na Hooka nedají dopustit a mají film spjatý se svým dětstvím... Ostatně mezi kritiky se objevilo i roztomilé hodnocení "zmatené, avšak fascinující".

Brit Danny Boyle, proslavený například peckami Trainspotting, Mělký hrob, Sunshine nebo oscarovým blockbusterem Milionář z chatrče, se vskutku "vykoupal" na 18 let starém snímku Pláž o zvláštní komunitě na idylickém ostrově. V něm si zahrál hlavní roli tehdy pětadvacetiletý Leonardo DiCaprio.

Nedopadlo to moc dobře, adaptaci knihy Alexe Garlanda byla vyčítána například rozostřenost a mělkost. A korunu tomu nasadil sám DiCaprio, který byl nominován na Zlatou malinu za nejhorší herecký výkon. "Cenu" mu však vyfoukl John Travolta za roli v legendárně špatném snímku Bojiště Země.

Pravdou je, že sám Danny Boyle se později o Pláži vyjádřil celkem nelichotivě. Prohlásil například, že ho mrzí, že mu nikdo z hrdinů nakonec není sympatický, a podle svých slov měl na snímek také "příliš mnoho peněz". Podruhé by to prý natočil lépe...a za míň.

Trochu zvláštní postavení má také trojka Vetřelce s (opět) skvělou Sigourney Weaverovou. Ačkoliv se vlastně jedná o solidní filmovou záležitost, v souboru děl Davida Finchera patří spíše ke slabším počinům. Nic naplat: Zodiac, Sedm, The Social Network či Klub rváčů jsou prostě majstrštyky.

Jistou shovívavost také odráží hodnocení jako: "Velký propad oproti prvním dvěma dílům, ale stále zábavné a ikonické". Jedno z tvrdších však konstatuje: "Dobří herci zachránili mnoho špatných scénářů, ale ne tady...." Ridley Scott a James Cameron prostě předchozími díly nasadili vysokou laťku.

Horší návrat

Jenže v rámci vetřelčího univerza to právě režisér kultovní jedničky Ridley Scott trochu pokonil. V tomto případě totiž možná platilo, že není dobré vstupovat dvakrát do stejné řeky.

A jedna ze žijících hollywoodských režisérských legend tak slízla určitou vlnu kritiky za snímek Prometheus. Tím spíš, že pozvolné budování senzace před vypuštěním snímku do kin řádně přiživovalo chuť - a následně i zklamání - některých vetřelčích fanoušků.

A pak přišly reakce kritizující například nepovedený scénář či fakt, že diváci očekávají mnohem víc, než nakonec dostanou. Na druhou stranu byl vyzdvihován i epický vizuál příběhu... Prometheus klasický průšvih opět není, očekáváním však nedostál. A věhlasu jedničky už vůbec ne, ačkoliv to snad ani nebylo možné...

Shyamalanova smůla

A teď přitvrdíme. Ind M. Night Shyamalan to před 18 lety v Hollywoodu rozjel velkolepě. Se svým mysteriózním dramatem Šestý smysl byl nominován na Oscara za režii, velice slušně pak pokračoval i dalším snímkem s nadpřirozeným puncem Vyvolený a sci fi Znamení.

Následovala vlažněji přijatá Vesnice či Žena ve vodě a pak už podivné Stalo se a také opus Poslední vládce větru, který pohořel už těžce a v porovnání s některými dalšími výše zmíněnými díly si vysloužil opravdu velkou porci kritiky.

Kritik Mick LaSalle ze San Francisco Observer například fantasy film na základě populárního seriálu označil za hloupý, nudný a navíc špatně zahraný a napsaný. A není jediný. Přišla i nálož Zlatých malin, a to za režii, scénář, nejhorší 3D film a též nejpříšernějšího herce ve vedlejší roli. Oním nešťastníkem byl Jackson Rathbone, který se předtím proslavil jako sexy upír Jasper ze Stmívání.

Smutnou ironií pak je, že se jedná o nejdražší snímek, který Shyamalan kdy režíroval. Zdá se ale, že loni si thrillerem Rozpolcený po mnoha mizériích reputaci opět zlepšuje.

Debut nedebut Jamese Camerona

Co se týče Jamese Camerona, při pohledu na jeho "seznam" režírovaných filmů je jasné, že sází spíše na kvalitu, než kvantitu. Od první poloviny 80. let toho nenatočil příliš, ale když už začne režírovat, stojí to za to. Přestože mnohé zavilé fanoušky Vetřelce nebo Terminátora takový Titanic možná neohromil, to, že se jedná o epický, romantický a řemeslně dobře zvládnutý blockbuster, se mu upřít nedá.

I Cameron má nicméně na pomyslném kontě něco, co je pěkná ptákovina. Jeho prvním celovečerákem totiž nebyl legendární Terminátor. Ve skutečnosti tento slavný Kanaďan, který se vypracoval od píky, ještě dříve spolupracoval na snímku Piraňa 2: Létající zabijáci.

Cameron je tu uveden jako spolurežisér. Tím prvním je týpek s impozantním jménem Ovidio G. Assonitis. Samotná spolupráce, k níž se prý Cameron původně přimotal jako režisér speciálních efektů, však byla maximálně tak impozantně špatná.

Režiséři se neshodli ohledně podoby filmu, snímek se (h)různě přestříhával a tehdy sedmadvacetiletý Cameron z toho prý dokonce začal marodit. Jedno pozitivum však celé to martyrium mělo, byť výsledek natáčení se tak rozhodně označit nedá. Cameronovi se totiž v prožitém vypětí v noci zdálo o strojích z budoucnosti, které se ho snaží zabít... a získal tak inspiraci na Terminátora. Dál už to znáte. A Assonitis? Ten u béček zůstal.

Kolosální počátky

To král spaghetti westernu Sergio Leone se počátkem 60. let pustil do historického snímku Rhodský kolos, kde se na pozadí jednoho ze sedmi divů světa odehrává politické intrikaření a milostná linka, jíž je účastna proradná krasavice. Snímek to dle reakcí není špatný, v porovnání s tím, co Leone natočil později (Tenkrát na západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro pár dolarů navíc) je to však šálek slabšího čaje. Prostě dobře koukatelný film s hezkou výpravou a spíše černobílými postavami.

Kontroverzní Duna

David Lynch je tuze zvláštní, to je jeho poznávací znamení. Až by se chtělo napsat provařené: "Lidé ho buď zbožňují, nebo nená... prostě nechápou." Svérázný režijní velikán proslavený nejen seriálem Twin Peaks, ale i dramaty Sloní muž, Mulholland Drive, Lost Highway nebo Modrý samet, se nicméně v první polovině 80. let pustil do adaptace slavné sci fi románové série Duna. No a výsledek diváky i kritiky spíš rozladil. Duna prostě byla hodně velká, hodně barevná a taky dost dlouhá divočina. Ostatně sám Lynch později poznamenal, že mu žánr sci-fi příliš nesedl, ač se ve svých dalších snímcích při zemi rozhodně nedrží.

Příliš pomalí lupiči

Extra nezazářili ani jinak ikoničtí bratři Joel a Ethan Coenovi s komedií Lupiči paní domácí, která měla být svérázným remakem klasiky Pět lupičů a stará dáma. Akční komedie, v níž dá Tom Hanks dohromady partu "expertů", kteří mají dát dohromady "loupež století" v přestrojení za solidní pány. Jenže se nakonec ukáže, že jsou jednak přihlouplí - a také, že to není pro mnohé tak zábavná a scenáristicky vybroušená jízda, jak se očekávalo. Na druhou stranu čtenáři neuniknou několikerá konstatování, že oproti mnohým hollywoodským komediím je to pořád dost slušné. A teď si vyberte...