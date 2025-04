Tři znamení zvěrokruhu, kterým zahrádka poroste jak z vody: Vyklíčí jim všechno, na co se podívají

17. 4. 2025 – 7:18 | Magazín | BS

Většina sazeniček už pomalu míří ven, však máme nejvyšší čas. Některým znamením se letos bude na zahrádce obzvlášť dařit... A na jiná čekají hořká zklamání.

Lev

Lvi dokážou učarovat svým charismatem a letos se jejich vnitřní síla projeví natolik, že jim bude přátelsky nakloněna dokonce sama příroda. A pokud náhodou ne, lví touha po uznání udělá svoje: Kdo jiný by se měl chlubit výstavními jahodami či překrásnými rajčaty, když ne Lev? Udělají pro to všechno – jen je potřeba to s hnojením a péči nepřehnat, všeho moc škodí.

Není ale potřeba se bát, letošní jaro bude Lvům mimořádně nakloněno a pokud třeba měli v plánu už delší dobu zahrádku rozšířit, či se naopak teprve chystají s pěstováním začít, je ideální doba to dál neodkládat. Půjde to totiž jako po másle.

Ryby

Vodním znamením zpravidla více vyhovuje péče o rostliny i přírodní prostředí. Ryby samozřejmě nejsou výjimkou a letos bude potřeba obstarat zeleň mimořádně silná. Ryby zároveň umí být velmi něžné a chápavé, což moc dobře ví všichni, kdo s nimi mají bližší vztah. A právě tento jemný cit se bude mimořádně hodit při péči o zahrádku: Něžné opečovaná semínka budou klíčit jako divá a co vezmou Ryby do ruky, to se podaří.

Sklizeň bude tak dobrá, až bude potřeba se zamyslet, kam všechnu tu zeleninu vlastně uložit. Jednou z klíčových charakteristik Ryb je ale dobro a soucit, a pokud budete vědět, že jste vypěstovali zkrátka moc, proč neudělat blízkým a přátelům radost zeleninovým dárkem?

Jen je potřeba držet v paměti, že i soucit musí někdy skončit a se zahradními škůdci je občas zkrátka potřeba zatočit po zlém. Byť to samozřejmě nemyslí zle a chtějí se jen najíst.

Vodnář

Vodnáři bývají mimořádně tvrdohlaví, což jejím blízkým kolikrát přidělává pořádné vrásky, ale občas se to také mimořádně hodí. Právě takové období nastává: Vodnáři si budou stát za svou pravdou, budou dělat věci po svém, a co je nejdůležitější, bude se jim dařit. Nenechte si do ničeho mluvit, tentokrát víte líp vy sami.

Nemusí se jednat jen o zahrádku, hvězdy jsou na jaře Vodnářům nakloněny i pokud přijde na nové příležitosti či plánování nových projektů. Nedbejte na nevyžádané rady, kterých bude jako obvykle i tentokrát víc než dost. Řiďte se místo toho radši vlastní intuicí a budete mít šanci uspět.