Trumpův celní guláš drtí trhy: firmy varují, akcie padají, inflace klepe na dveře

17. 4. 2025 – 9:24 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Nejistota, zmatek a miliardové ztráty. Obchodní válka rozpoutaná Donaldem Trumpem se šíří světovou ekonomikou jako lavina. Technologické firmy ztrácejí půdu pod nohama, spotřebitelé panikaří a burzy opět krvácí. A to všechno kvůli celní politice, která se mění doslova ze dne na den.

Americké akciové trhy zažily další otřes, když se do nich znovu opřely dopady Trumpovy obchodní války. Především technologický sektor inkasoval tvrdou ránu – gigant Nvidia oznámil, že kvůli omezení exportu čipů do Číny přijde o 5,5 miliardy dolarů. Nasdaq spadl o tři procenta, samotná Nvidia dokonce o sedm.

Další čipový hráč AMD čeká ztrátu 800 milionů. Podobně varuje i nizozemská firma ASML, klíčový dodavatel zařízení pro výrobu čipů, která označila výhled na roky 2025 a 2026 za značně nejistý.

Firmy brzdí investice, zákazníci urychlují nákupy

Celní válka podle mnoha manažerů doslova dusí podnikatelské plány. „Nikdo neví, co bude platit zítra. Všechno se mění podle nálady prezidenta,“ posteskl si šéf luxusní značky Bulgari. Lídři firem napříč odvětvími potvrzují: investice jsou na mrtvém bodě, firmy raději vyčkávají.

Lidé mezitím zrychlují nákupy. Online giganti Temu a Shein poslali zákazníkům výzvu, aby nakoupili „za dnešní ceny“, protože od 25. dubna přijde zdražení. Maloobchodní prodeje sice v březnu rostly – hlavně díky rekordnímu prodeji aut – ale jiné sektory už ztrácejí dech. Spotřeba služeb se může brzy propadnout, varují banky.

Letecké firmy i automobilky ve střehu

Ani letecké společnosti nejsou v klidu. United Airlines sice zatím drží výhled zisků, ale poprvé v historii prezentovaly dvě alternativní prognózy – a přiznávají, že rok 2025 je zcela nepředvídatelný.

Na diplomatické frontě se schyluje k přímé konfrontaci. Trump se rozhodl osobně zapojit do rozhovorů s Japonskem, které se zoufale snaží vyjednat výjimky z nových cel. Japonsko každý rok vyveze do USA přes milion aut – hlavně levnější modely, které teď mohou kvůli clům výrazně podražit.

„Pokud máme přesunout výrobu do USA, potřebujeme čas a přestávku od těchto cel,“ říká šéf americké pobočky Nissanu. Jenže čas běží a trhy už krvácí.

Centrální banka: Ceny půjdou nahoru, zaplatí to lidé

Do rozbouřené situace promluvil i šéf americké centrální banky Jerome Powell. Ve svém projevu upozornil, že část cel se nakonec promítne do cen zboží – a doplatí na to běžní lidé. Podle něj to může znovu nastartovat růst inflace, proti které banka už měsíce bojuje.

Ačkoliv banky zatím hlásí, že lidé utrácejí dál, v některých oblastech už začínají být vidět první trhliny. Výdaje za služby zpomalují a firmy varují, že pokud lidé začnou šetřit ze strachu ze zdražování, může to ekonomiku tvrdě zasáhnout.