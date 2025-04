Manželská krize nekončí: Manželka michelinského kuchaře vyrazila do společnosti, padala pořádně ostrá slova

17. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Andrea Kašpárková se podívala na charitativní akci i s dcerou, která se s náležitě ostrým komentářem vůbec nerozpakovala.

Michelinský kuchař a spolumajitel vyhlášené restaurace Field, Radek Kašpárek, odešel (podle některých zdrojů nepříliš dobrovolně) z kuchařského pořadu Hell's Kitchen a stáhl se do ústraní. Může za to těžké období v poslední době, kdy mu nejdřív málem umřela manželka, aby pak zdravotní drama plynule přešlo ve vztahovou krizi. Jak to celé dopadne, je ve hvězdách, ale ve vzduchu stále visí přízrak rozvodu.

Jeho manželka, Andrea Kašpárková, se naopak nerozpakuje ukázat: S dcerou v neděli vyrazily na charitativní dražbu v pražském Obecním domě.

Přiznává, že prožívá mimořádně obtížné období, ale že je zkrátka potřeba ho překonat: „Pozvala mě Kateřina Žbirková, která mě soukromě podpořila, když četla o mých problémech. Dodalo mi to sílu vstát a jít dál, a to nejen zdravotně,“ řekla Andrea pro Blesk.

Andree se moc nechtělo mluvit o manželské krizi či případném rozvodu, což je ostatně moudré rozhodnutí, protože pouštět si ústa na špacír, když věc ještě není uzavřená, by se mohlo docela zle vymstít.

Dcera Natálie si ale žádné servítky nebrala: „Je zázrak, že se máma tak rychle zotavuje! Byla jsem šílená strachy. Možná se musela zotavit kvůli těm problémům, které pak přišly. Ale taky si myslím, že to, co se u nás doma dělo předtím, všechny ty stresy mámu málem zabily a můžou za její mozkový infarkt,“ prohlásila na adresu otčíma.

Je tudíž jasné, že i kdyby došlo k menšímu zázraku a oba manželé se nakonec usmířili, Natálie k Radkovi žádnou přehnanou láskou opravdu planout nebude.