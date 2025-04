Nedá si pokoj. Divoška Kaira Hrachovcová se opět předvádí na nahých fotkách

17. 4. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Se svlékáním opravdu nemá problém, to o Kaiře Hrachovcové víme už delší dobu. Tentokrát její tělo zvěčnil a zveřejnil její přítel.

Herečka a tatérka Kaira Hrachovcová je mistryně provokací, ke kterým mileráda využívá vlastní tělo. Vypadá výborně, moc dobře to o sobě ví, stačí pak mít nápad a fotky, které nejednomu fanouškovi způsobují mírný neklid, jsou na světě.

Kaira nedávno vyrobila sérii aktů, okolo které proběhl ještě větší vzruch, protože za objektivem stál Hynek Čermák, který krátce po zveřejnění hanbatých fotek s Kairou oznámil, že se rozchází s manželkou. Hned se samozřejmě spekulovalo, že za to může právě Kaira, ale těmto drbům se všichni zúčastnění ihned vysmáli.

„Tohle je život, to se někdy děje. Já se nad tím usmívám, jelikož je to shoda náhod, že k tomu byly použity tyhle fotografie a že se nabízí takové spekulace. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím, stalo se, víme to já, Hynek i všichni. Chtěla bych popřát hodně štěstí oběma i sobě,“ prohlásila svého času Kaira.

Dává to smysl, protože v tu dobu už měla nového přítele, o kterém ale veřejnost zatím nevěděla.

A kdo by si snad myslel, že se jí nový partner pokusí zatrhnout její zálibu v nahých provokacích, šeredně by se spletl. Kaira všeobecně nepůsobí dojmem osoby, která by si do něčeho nechala dvakrát mluvit. A její partner, Martin Kačer, jí naopak podporuje – nahou Kairu tentokrát vystavil sám na svém Instagramu: