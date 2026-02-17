Chystá se souboj seriálových titánů: Nova i Prima už za týden tasí své největší trumfy
17. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Z ostrého konkurenčního boje se nemůžeme než radovat. Ke sledování toho totiž bude víc než dost.
Televizní stanice se už z principu věci musí prát o diváky. Sledovanost je živí a pokud zrovna nevedete nějakou podivně ezoterickou stanici, které je jedno, že se nikdo nedívá a že dojdou peníze, musíte se zkrátka snažit zaujmout co nejširší masu.
Televize to mají navíc v dnešní době ještě o poznání těžší, protože dřív musely bojovat jen mezi sebou a rozhodovalo se, na co se divák podívá. Dnes se oproti tomu nejprve řeší, zda se vůbec divák bude dívat na televizi – pořadům na obrazovce dnes zdatně konkurují sociální sítě, krátkoformátový obsah, podcasty a další spousta nových médií.
Je proto jasné, že jakmile je o něco alespoň trochu poptávky, televize zavětří a jdou po příležitosti jak ohaři. Reality show si u nás například pravidelně pouští velké procento diváků a televize by byly samy proti sobě, kdyby nepřicházely s dalšími a dalšími projekty.
Už za týden se o naši přízeň poperou ty letos nejspíš největší.
TV Nova táhne do boje pod prověřenou a dobře etablovanou vlajkou: Pátá řada Survivor Česko & Slovensko bude mít na platformě Oneplay premiéru už 23. února, v televizi pak o den později.
Televize v letošním ročníku zatlačí na pilu víc než kdy předtím: Survivor poběží hned třikrát týdně a celkem bude k vidění impozantních 48 epizod. Již před časem také autoři pořadu oznámili, kdo se letos popere s nehostinnou džunglí. Poznáme spoustu zajímavých tváří – a uvidíme i několik velmi slavných, například nezaměnitelnou rudovlásku Žofii Dařbujánovou.
Survivor ale nemá automaticky vyhráno, Prima totiž bude kontrovat s také velmi nadějným a zajímavým projektem: Reality show Asia Express startuje o den dřív než Survivor a o drama jistě také nebude nouze.
Koncept soutěže je jasný: Dvojice soutěžících dostane jedno euro na den a s takto omezenými prostředky už bude jen na jejich vynalézavosti a důvtipu, aby se prosadili v závodu napříč třemi asijskými zeměmi. Pořad budou moderovat Václav Matějovský s Jakubem Štáfkem a o napětí bude dozajista postaráno.
Šampioni televizí jsou silní a odhodlaní. Uvidíme, kdo nakonec odejde vítězně.