Džungle už si brousí zuby. Nová řada Survivoru už je za rohem: Známe všechny soutěžící
10. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | BS
Známe kompletní sestavu 24 odvážlivců, kteří se letos porvou o přežití v nehostinné džungli.
Drsná reality show se vrací: Nová řada začíná na platformě Oneplay už 23. února. O dva a půl milionu korun, auto, titul a nehynoucí slávu se v zeleném pekle letos podle seznamu TV Nova popere následující skvadra:
1. Otakar (designer)
Módní návrhář a tvůrce vlastní značky, který v mládí sportoval (lyže, volejbal). Na ostrově chce zaujmout silnou sociální hrou a nebojí se být „záporákem“, který míchá karty a sem tam bodne dýku do zad.
2. Iki (podcaster)
Tvůrce obsahu, který vyrůstal částečně v Africe, hraje si s psychologií soupeřů a rád provokuje. A když to vede k tomu, aby soupeři chybovali, o to lépe.
3. Jiří (stavební inženýr)
Muž mnoha talentů: Stavební inženýr, který vystupuje a žije dobrodružstvím. Překonal zdravotní problémy a je odhodlán jít až na hranice svých možností. A možná je u toho ještě trochou posunout.
4. Ján (sous-chef / kuchař)
Disciplína z kuchyně mu dodala pevné nervy. Hraje čestně a spoléhá na respekt, ale může to být právě jeho přímočarý styl, který bude zdrojem dramatu.
5. Leoš (stážista v jaderné elektrárně)
Ambiciózní mladík s MMA zkušeností a silnou touhou po uznání. Aktivně pracuje s komunitními projekty a do Survivoru přináší energii, improvizaci i trochu bizáru. Největší motivace: "Najít si tam holku," dle jeho vlastních slov.
6. Johana (herečka)
Herecká tvář s osobní historií samostatnosti a odhodlání. Na ostrově se zaměřuje na taktiku a zvládání konfliktů. Už předem hlásí, že se nebude bát riskovat.
7. Viviane (pilates instruktorka)
Fitness influencerka a sportovkyně, která už debutovala v jiné reality show (Love Island). Prosazuje se hlavně v kolektivní hře a motivování ostatních.
8. Simona (modelka)
Cestovatelka a kreativní duše, která čerpá sílu z chaosu a dobrodružství. Odvaha a naprostá otevřenost ji dělá nepředvídatelnou soupeřkou a publiku hodlá předvést, že archetyp křehotinké modelky, co se bojí se ušpinit, nemusí mít vždy oporu ve skutečnosti.
9. Eva (studentka)
Nejmladší účastnice v historii české a slovenské verze bude bojovat za čest generace Z. Autentická, emočně výrazná a spontánní, s velkou osobní energií.
10. Bety (basketbalistka)
Olympionička a vášnivá sportovkyně s pevnou duší bojovnice. Nehledá kompromisy a nikdy se nevzdává — ideální kombinace pro extrémní podmínky Survivoru.
11. Vendy (herečka)
Známá z divadel i televizních seriálů. Její silnou stránkou je autenticita a schopnost ovládat situace i pod tlakem díky bohaté praxi v dramatickém umění.
12. Bára (módní návrhářka)
Podnikatelka a kreativní tvůrkyně, která si vybudovala vlastní značku. Sází na intuici i empatii — a takových nemá kmen nikdy dost.
13. Sára (IT konzultantka)
Životní zkušenosti se odrazily v její emociální odolnosti a empatii. Disciplína a odpovědnost jsou její druhou přirozeností.
14. Ondřej (herec)
Zkušený herec se hodlá profilovat především jako stratég. Věří, že férovost je cesta k vítězství, ale zároveň nezavírá dveře taktice a chytrému rozhodování.
15. Doki (moderátor)
Dabér a moderátor bojových sportů s pedagogickými zkušenostmi. Jeho přirozené charisma z něj dělá zajímavou proměnnou v pralesních rovnicích.
16. Luki (policista)
Kriminální expert, který skvěle čte lidi a dokáže odhadnout chování druhých — vlastnost klíčová pro strategii i přežití v soutěži. Budou si s ním ostatní připadat jak u výslechu?
17. Stanislav (AI architekt)
Technologický mág se hodlá opírat především o svou analytickou mysl. Čekáme takřka šachové taktizování a protřelou strategii.
18. Matěj (key account manager)
Klidný sympaťák s humorem, odolností a zájmem o zvířata. Jeho přístup může být klíčový pro uklidnění situací a navazování spojenectví.
19. Denisa (parkurová jezdkyně)
Tvrdá, odvážná a necitlivě pragmatická. A vůbec nic si z toho nedělá, což je nejspíš ještě větší přednost.
20. Žofie (zpěvačka)
Slavná tvář hudební skupiny MYDY uhrane především kreativní intuicí a nezaměnitelným charakterem. Na tuhle plamenovlásku si všichni budou muset dát pozor.
21. Trabo (reality star)
Michal Trabalík, vítěz Love Islandu 2024, charismatický a soutěživý — do Survivoru vstupuje s jasnou strategií. Chce vést a inspirovat.
22. Adam „Rest“ (rapper)
Známý z hip-hopové scény v Česku a na Slovensku. Trémou rozhodně netrpí, což může být v řadě situací rozhodující.
23. Tereza (porodní asistentka)
Džungle ji nemá šanci rozhodit, stres je totiž její denní chleba. Ostatní jedou do pralesa bojovat, soutěžit a trpět, Tereza si jede odpočinout.
24. Nela (novinářka)
Opustila stabilní životní komfort, aby hledala novou výzvu a smysl — Survivor je pro ni cesta k osobnímu růstu i vítězství.