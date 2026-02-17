Parkujete v Praze a je vám 65+? Možná zbytečně přeplácíte, přitom stačí jedna věc
17. 2. 2026 – 7:22 | Magazín | Anna Pecena
Zní to jako legenda z hospody, ale není. V Praze existuje zvýhodněná varianta rezidentního parkovacího oprávnění pro osoby starší 65 let. Problém je, že spousta lidí dál platí „normální“ cenu, protože netuší, že má nárok na levnější variantu.
Pro koho to opravdu platí a proč to není sleva pro každého
Nejde o slevu na parkování „jen tak“. Tohle zvýhodnění se váže na rezidentní parkovací oprávnění, tedy na situaci, kdy máte trvalý pobyt v oblasti zón placeného stání a žádáte o oprávnění pro konkrétní vozidlo. Pražská metodika výdeje parkovacích oprávnění výslovně říká, že na zvýhodněnou variantu mají nárok osoby starší 65 let (senioři) a také držitelé průkazů ZTP/ZTP-P.
To je důležitý detail: pokud nejste rezident (nemáte trvalý pobyt v dané oblasti), žádná „senior sleva“ vám v tomto režimu nepomůže. A pokud jste rezident, ale nikdy jste si o zvýhodněnou variantu neřekli, systém za vás hádat nebude.
Kolik můžete ušetřit a kde se lidé nejčastěji spálí
Ceníky a pásma se v Praze liší podle oblasti, ale princip je jednoduchý: existuje zvláštní, zvýhodněná varianta pro vybrané skupiny. U návštěvnického parkování se navíc v roce 2026 řešily změny (například konec bezplatného režimu pro některá nízkoemisní vozidla), takže mnoho lidí má v hlavě zmatek a rezignuje na hledání správné kategorie.
A přesně na to doplácí: platí, protože „to tak asi má být“, místo aby si ověřili, jestli jejich oprávnění nemá být vedeno jako zvýhodněné.
Jak si to pohlídat v praxi
-
Ověřte, že splňujete podmínky: trvalý pobyt v oblasti zón a věk 65+.
-
Zkontrolujte, jakou variantu oprávnění máte aktuálně. Pokud už oprávnění máte, hledejte, zda je vedené jako zvýhodněné.
-
Když žádáte nové nebo prodlužujete, nenechte se odbýt větou „to je stejné pro všechny“. Není. Metodika s touto kategorií počítá.
-
Pokud řešíte i návštěvnické parkování (třeba pro rodinu), hlídejte aktuální ceník a pravidla, protože právě tam se změny objevují nejčastěji.
A poslední poznámka, která ušetří nervy: Praha není celé Česko. V jiných městech mohou být pravidla úplně jiná, nebo žádná věková sleva neexistuje. Ale pokud parkujete v Praze a je vám 65+, byla by škoda tenhle nárok nechat ležet ladem.