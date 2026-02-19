Tetování, useknuté prsty a miliardy z podvodů. Skutečná tvář a úpadek japonské yakuzy
19. 2. 2026 – 10:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tetování přes celé tělo, useknuté malíčky a miliardové podvody na důchodcích. Yakuza bývala symbolem neotřesitelné moci japonského podsvětí, dnes však balancuje mezi legendou o cti a tvrdou realitou přísných zákonů. Jak se z hazardních hráčů z období Edo stala organizace, která děsila korporace i vládu – a proč její éra možná definitivně končí?
Japonsko má svou temnou šlechtu. Muže v dokonale padnoucích oblecích, pod kterými se skrývají celotělová tetování. Bossy, kterým se říká otec, a podřízené, kteří by za ně položili ruku. Doslova. Yakuza je fenomén, který budí strach, fascinaci i odpor. Zrodila se před stovkami let, přežila války i ekonomické krize a dnes svádí tichý boj o přežití v moderním, přeregulovaném Japonsku.
Od období Edo k tetovaným bossům
Kořeny yakuzy sahají do období Edo, které trvalo od roku 1603 do roku 1868. Tehdy se v Japonsku potulovali podomní prodejci a hazardní hráči, kteří stáli na okraji společnosti. Tekiya prodávali zboží všeho druhu, často pochybné kvality, bakuto provozovali nelegální herny v chrámech a na okrajích měst. Právě z hazardního světa pochází název yakuza, podle bezcenné kombinace 8–9–3 v karetní hře.
Z pouličních kšeftařů a hráčů se postupně vyvinula organizace s železnou hierarchií. V čele stojí oyabun, otec rodiny. Pod ním kobun, adoptivní synové, kteří mu přísahají věrnost. Nejde o prázdná slova. Vztah se stvrzuje obřadem pití saké z jednoho šálku. A když někdo selže, přichází yubitsume. Provinilec si usekne část levého malíčku a odevzdá ji nadřízenému. Původ rituálu souvisí se samurajským mečem. Slabší úchop znamená větší závislost na skupině. Symbolika je jasná. Bez rodiny nepřežiješ.
K tomu všemu patří i tetování irezumi. Celé tělo pokryté draky, démony a mytologickými výjevy. Ručně, bolestivě, roky. Na veřejnosti skryté, v soukromí hrdě vystavené. Tetování není ozdoba. Je to vizitka podsvětí.
Na vrcholu slávy v 60. letech měla yakuza přes 184 tisíc členů a spolupracovníků. Její vliv sahal do médií, realit i bank. V roce 1989 koupil šéf Inagawa-kai Susumu Ishii akcie tokijské železniční společnosti za částku odpovídající asi 6 miliardám korun. Yakuza dokázala vydírat korporace přímo na valných hromadách metodou sokaiya. Ta fungovala jednoduše a cynicky. Členové si koupili malé množství akcií firmy, aby získali právo účastnit se valné hromady. Na zasedání pak vyhrožovali, narušovali průběh jednání nebo hrozili zveřejněním kompromitujících informací. Cílem bylo donutit vedení firmy k zaplacení peněz výměnou za klid. Místo pouličního výpalného tak šlo o vydírání v luxusních konferenčních sálech.
Pád impéria a podvody za miliardy
Jenže přišla studená sprcha. V roce 1992 vstoupil v platnost tvrdý zákon proti organizovanému zločinu. Konec vybírání ochranného výpalného od barů a restaurací. Konec snadného podnikání. Firmy nesměly s yakuzou obchodovat. Banky mohly odmítnout otevřít účet. Pronájem bytu nebo podpis smlouvy na telefon se stal problémem.
Počet členů začal padat. Z téměř 79 tisíc v roce 2010 na zhruba 26 tisíc v roce 2020. V roce 2024 evidovala policie už jen 18 800 členů a přidružených osob. Navíc stárnou. Průměrný věk přesahuje padesát let. Mladí Japonci už o život v gangu nestojí.
Podsvětí se proto proměnilo. Méně okázalých přestřelek, více telefonů a počítačů. Hlavním zdrojem peněz se stal takzvaný speciální podvod zaměřený na seniory. Falešní synové v nouzi, falešní bankéři, falešné investice. V roce 2019 přesáhly škody částku odpovídající více než 4,5 miliardám korun. Zločin bez výstřelu, ale s devastujícími dopady.
Zákony navíc začaly mířit přímo na bossy. Šéf Kudo-kai Satoru Nomura byl v roce 2021 odsouzen k trestu smrti za vraždu a pokus o vraždu. V roce 2024 mu byl trest změněn na doživotí, ale signál byl jasný. Nikdo už není nedotknutelný.
A přesto má yakuza v Japonsku zvláštní pachuť legendy. Po zemětřesení v Kóbe v roce 1995 i po katastrofě v Tóhoku v roce 2011 rozvážela pomoc rychleji než stát. Někteří ji proto vidí jako organizovanou sílu, která dokáže zasáhnout tam, kde úřady váhají. Jiní v ní vidí jen vykořisťování a cynismus.
Yakuza dnes přežívá. Už není tak viditelná, není tak mocná, ale nezmizela. Z kdysi obávané temné aristokracie se stala stárnoucí struktura, která se snaží přizpůsobit nové době. Tetování zůstávají, rituály přežívají, ale místo okázalé síly nastoupila opatrnost. Podsvětí se změnilo. A možná se změnilo víc, než si samo dokáže přiznat.