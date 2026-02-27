K čemu traktor? Nadšenec oral pole bitevním tankem, lidé nevěřili svým očím
27. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pokud vám přijde orání pole traktorem nebo jinou zemědělskou technikou až příliš fádní, jistý nadšenec nabízí alternativní řešení.
Britský nadšenec Joe Hewes se už nějaký ten pátek věnuje práci s technikou a různým experimentálním projektům, při nichž často používá vyřazenou vojenskou mašinerii. Výsledky občas vzbudí pozdvižení, ale prakticky vždycky stojí za pozornost. Jako třeba když oral pole tankem.
K otevření agrární fronty posloužil britský tank Chieftain, který v ostrovní armádě sloužil skoro třicet let: Do výzbroje vstoupil v roce 1966 a do důchodu odešel v roce 1995.
Hewes toto 55tunové monstrum doslova traktorizoval: Připevnil na něj standardní zemědělský tříbodový závěs a na něj pak šestiradličný pluh.
A výsledek? Překvapivě precizní práce, nutno přiznat. Tankem by pole zorat zkrátka a dobře šlo, ačkoliv by to vzhledem ke spotřebě paliva samozřejmě nebyl úplně nejlepší nápad, protože by se práce celkem pochopitelně po finanční stránce vůbec nevyplatila.
Hewes ale také netvrdí, že se od teď má orat jen tanky. Chtěl jen technickou exhibici a dokázat, že to jde, a to se mu také povedlo. Dokonce tak moc, že se svým tankopluhem vyrazil na mistrovství v orbě v Coventry, kde mezi publikem vzbudil menší poprask:
