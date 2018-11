Chalánková zůstane i po zmatených volbách senátorkou, rozhodl soud

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Nezávislá Jitka Chalánková zůstane senátorkou za Prostějovsko. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zamítl dva návrhy na zneplatnění hlasování v okrsku Slatinky, kde komise zaměnila úřední obálky určené pro komunální a senátní volby. Podle NSS se komise dopustila nezákonnosti.

Obálky jsou záměrně barevně odlišené, změny podle soudu mohou působit mezi voliči zmatky. Přesto hlasování v obci platí - a spolu s ním také výsledek senátních voleb v celém obvodu. Chalánková verdikt přivítala, ocenila, že soud jednal veřejně a transparentně.

Volební senát NSS kvůli pochybení komise zkusil spočítat zpochybněné hlasy alternativními způsoby. Žádný by ale nezměnil výsledek. "Konečný výsledek voleb by stále ještě znamenal postup paní doktorky Chalánkové do druhého kola voleb," řekl soudce Petr Mikeš.

Podle Mikeše není úkolem soudu trestat pochybení komise, ale chránit vůli voličů - a ta se projevila postupem Chalánkové do druhého kola, byť těsným.

Členové komise měli podle dnešních svědeckých výpovědí strach, že obálek pro obecní volby dostali méně, a přitom o ně bude větší zájem než o ty senátní. Proto se rozhodli improvizovat a odchýlili se od instrukcí. Když poté zjistili, že přehlédli jednu krabici a obálek mají dost, nechtěli už způsob volby měnit. Všichni voliči řádně dostali informace, řekla dnes u soudu předsedkyně komise Bohumila Havelková.

Senátní volby zpochybnili u soudu dva voliči ze Slatinek. "Považoval jsem průběh voleb za poněkud zmatečný," řekl pisatel jedné ze stížností Vítězslav Zbořil. Volební komise ale podle něj nejednala ve zlém úmyslu nebo s cílem volby ovlivnit.

"Jedná se zkrátka o to, že jsem nechtěl, aby můj hlas nebo některých spoluobčanů propadl na základě chybného rozdělení obálek, což soud potvrdil, že jsem měl pravdu. A souhlasím s rozhodnutím soudu, že je potřeba brát zřetel na další věci, které vedly k tomuto rozhodnutí," uvedl Zbořil po vyhlášení rozhodnutí. Pisatel další stížnosti Tomáš Navrátil se domníval, že byla porušena pravidla voleb a žádal hlasování zopakovat.

Petr Vokáč ze Státní volební komise dnes uvedl, že ve Slatinkách postupovali v rozporu s obecnou praxí. Úředníci dohlížející na volby se o tom dozvěděli po zahájení hlasování a doporučili pokračovat stejným způsobem, přestože byl chybný, a to kvůli zajištění jednotného průběhu voleb.

Chalánková v druhém kole jasně porazila kandidátku ČSSD Boženu Sekaninovou. V prvním kole, které se konalo zároveň s obecními volbami, však Chalánková uspěla jen se štěstím. Byla druhá za Sekaninovou, pouhých pět hlasů před třetí Irenou Blažkovou (ANO). Podle jednoho z alternativních přepočtu, které bral soud v potaz, by se rozdíl ztenčil dokonce na dva hlasy.

V okrsku Slatinky měla Chalánková v prvním kole 58 hlasů, více než všichni ostatní kandidáti. Druhý byl Marek Obrtel (za ČSNS) s 30 hlasy.

Situací ve Slatinkách se zabýval také Krajský soud v Brně, v jehož kompetenci jsou komunální volby. Konstatoval, že komise postupovala zmatečně, nicméně volby ponechal v platnosti. Započítal však 22 hlasů, původně považovaných za neplatné kvůli tomu, že byly v jiných obálkách, než určila komise. Složení zastupitelstva to neovlivnilo. Podle dostupných informací by se měl krajský soud zabývat ještě jednou stížností.