Jak voliči vypráskali továrníka Hlavatého

Volič není tvor splachovací. Pocítil to Jiří Hlavatý, tragikomická postava české politiky.

Voliči zatrhli prominentnímu politikovi z vládního tábora Andreje Babiše turistiku po pražské Malé Straně – ze senátu do sněmovny a zase zpátky. Miliardář Jiří Hlavatý se nestyděl podnikat ji na náklady daňových poplatníků.

Vysvědčení za ni dostal v doplňovacích volbách do senátu. Jejich druhé kolo se uskutečnilo v pátek a v sobotu na Trutnovsku a kandidát Hlavatý v nich prohrál rozdílem třídy s Janem Sobotkou (STAN), starostou Vrchlabí. Jeho soupeř dostal dvojnásobek (!) hlasů.

Neznalost ústavy neomlouvá

"Udělal se ze mě blbeček a hlupák," postěžoval si webu iRozhlas.cz Hlavatý.

Realita je jiná. Blbečka a hlupáka ze sebe udělal sám Hlavatý.

Případ továrníka, bývalého poslance a také bývalého senátora, upozorňuje, proč je nutné brát profesi politika vážně. Jako respektovaný podnikatel, majitel a generální ředitel královédvorské textilky Juta a navíc člen senátu kandidoval loni (za ANO) do sněmovny.

Hlavatý, kterého Miloš Zeman v roce 2015 na Pražském hradě dekoroval medailí Za zásluhy, tam byl zařazen jako byznysová celebrita. Měl dodat kandidátce babišovců lesk. Figuroval až na zdánlivě nevolitelném osmnáctém místě.

Jenže voliči tuhle známou a uznávanou figuru vykroužkovali do sněmovny. A tak Hlavatý ztratil křeslo v horní komoře.

Byl z toho paf. Předpokládal, že si bude moci vybrat, a tak si zvolí členství v radě starších, tedy senátorství – takový nenáročný vedlejšák, který vás nijak nevyčerpá. Dá se zvládnout levou zadní a nadto může posílit vaší prestiž.

Jednoduše řečeno, ukázalo se, že Hlavatý nezná ústavu, ačkoli na ni jako senátor skládal slib. Právě v ní (zde) se píše: Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením (článek 19). A k tomu: Nikdo nemůže být současně členem obou komor (článek 21).

Nejlepší obranou je útok

Leckdo patrně čekal, že se senátor-poslanec chytí za nos a voličům se omluví za svou nevědomost. Jejím důsledkem byly předčasné volby – neplánovaná kratochvíle za více než čtyři miliony korun z kapes daňových poplatníků.

Jiří Hlavatý by přitom mohl očekávat shovívavost voličů. Komu se nestalo, že aspoň jednou v životě přehlédl nějakou na první pohled banální samozřejmost? Udělat pitomost přece může také úspěšný byznysmen, který vymyslel dobrý podnikatelský projekt, zaměstnává tisíce lidí a vydělal miliardy.

Jenže Hlavatý překvapil. Vyrazil do útoku. V rozhovoru pro Deník se rozohnil: "Nepovažuji to za demokratické, vracíme se zpátky do časů totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem. Takhle jsem se stal obětí."

Když miliardáři Hlavatému redaktor webu Aktuálně připomněl, že doplňující volby do senátu, které kvůli jeho omylu byly vypsány, vyjdou na miliony a zeptal se ho, zda neuvažuje o tom, že by je zaplatil, podrážděně odsekl: "Na zaplacení nákladů se ptejte 4850 lidí, kteří mě zakroužkovali, a moje zvolení tak způsobili."

Později v jiném rozhovoru (tady) vysvětloval, že to nemyslel vážně, ale jako nadsázku. Jenže mezitím stejnou "nadsázku" opakoval v debatě s novinářem webu iDnes.cz. Také tenhle žurnalista ho nepochopil?

A může za to… Babiš!

Drzé čelo je nicméně lepší než poplužní dvůr. A tak se žádné omluvy, nebo aspoň slov lítosti, voliči nedočkali. Hlavatý zato vyrukoval s tvrzením, že se mu jeho zaměstnanci, které potkává ve vrátnici Juty, omlouvají za to, že ho kroužkovali, a tedy zvolili do sněmovny. (Vymýšlel si, dělali si z něj zaměstnanci legraci, anebo jsou vůči majiteli a šéfovi tak devótní?)

Továrník se každopádně beze studu přihlásil do doplňovacích voleb. Comeback z toho nebyl.

Svůj volební propadák ale Hlavatý nenechal na sobě. "Řada novinářů (další z Hlavatého blábolů, pozn. red.) mi řekla, že to bylo referendum proti Andreji Babišovi, ať si z toho nic nedělám," řekl webu iRozhlas.cz.

Jenže pokud byly tyhle volby referendem, bylo to především referendum o Hlavatém, o jeho aroganci a ignoranci.

Jiří Hlavatý, který se mezitím vzdal poslaneckého mandátu, v senátu chybět nebude. Pokud byste se podívali na záznam jeho činnosti v horní komoře (dostupný na webových stránkách senátu – zde), zjistili byste, že houbelec odmakal a nijak se neprosazoval.

Neuvěřitelná politická pouť zmateného továrníka a senátora se tedy uzavřela. Jeho příběh by nejspíš nevymyslel ani Tonda Blaník. Realita je v tomto případě silnější než satira.