Dívka, která spadla z nebe a přežila v pralese

Členské země EU v úterý o rok prodloužily svá sankční opatření vůči Venezuele . Do 14. listopadu 2019 tak bude dál platit zbrojní embargo a zákaz vývozů zboží a technologií, které by mohly sloužit k vnitřní represi. Cesty do EU má zakázané a evropský majetek zmrazený celkem 18 lidí.