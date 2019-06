Česko zůstává evropskou varnou pervitinu a populární je nadále i konopí

MAGAZÍN - Magazín autor: Tereza Meravá

Česká republika má pověst země, která umí s drogami dobře a nerepresivně bojovat. Na druhou stranu se u nás vyskytuje mnohem větší míra zneužívání pervitinu než kdekoliv jinde. Jak si vedeme v kontextu Evropy?

Na 26.června každoročně připadá Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, který vznikl v roce 1987 na podnět Valného shromáždění OSN. V tento den se tradičně konají veřejné semináře, přednášky a besedy ve školách, věnované drogové problematice a prevenci.

Přibližně třetina dospělé populace v České republice má alespoň jednu zkušenost s nelegálními drogami, jak vyplývá z nejnovější tiskové zprávy Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Nejčastěji jde o konopné drogy, pět procent populace má zkušenost s halucinogeny či extází, tři procenta pak s pervitinem, jedno až dvě procenta s heroinem či kokainem.

Srovnejme tento údaj s evropskými čísly z výroční zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), zveřejněné počátkem června. Podle nich má v EU alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou zhruba 96 milionů lidí mezi 15–64 lety. Podle údajů z roku 2017 žije v EU 511,5 milionu lidí, z toho je 64,9 procenta osob ve věku 15-65 let, tedy 331,96 milionu. Z toho plyne, že zkušenost s nelegální drogou má 28,9 procenta občanů EU. V tomto ohledu na tom tedy jsme podobně jako Evropa, spíš hůř.

Málo přenosů HIV injekcemi, klesá i počet experimentujících šestnáctiletých

Dobrou zprávou - zejména pro drogově závislé - je, že v České republice se injekční cestou přenáší méně případů HIV než v USA a Evropě.

Dle zprávy EMCDDA bylo v roce 2017 v Evropské unii hlášeno 1046 nových případů nákazy virem HIV, které lze přičítat injekčnímu užíváním drog. Z celkového počtu nových případů HIV se známým přenosem šlo zhruba o pět procent. U nás se naproti tomu injekční přenos přičítá dvěma procentům nových případů HIV. (Pro úplnost: v roce 2017 bylo zachyceno 254 nových případů HIV, celkový počet injekčních uživatelů drog se u nás odhaduje na 43,7 tisíc). Některé evropské státy mají toto číslo enormně vysoké. "Podle dat hlášených Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí bylo v roce 2017 injekční užívání drog spojeno s 62 procenty nově diagnostikovaných případů HIV v Litvě a s 33 procenty v Lotyšsku," dočteme se ve zprávě EMCDAA.

Příznivější situace u nás panuje i v případě hepatitidy typu C. V České republice je i relativně málo smrtelných předávkování. Rovněž dle zprávy NUDZ klesá počet šestnáctiletých, kteří mají zkušenosti s návykovými látkami. Snižuje se i počet uživatelů heroinu.

Varna Evropy

Zde ale už pozitiva končí. Mezi dospělými přibývá problémových uživatelů pervitinu a zvyšuje se i míra zneužívání opioidních léčiv. V počtu injekčních uživatelů drog nám v Evropě patří tradičně nelichotivé vysoké příčky. Co se týče pervitinu, jsme doslova a do písmene varnou Evropy: z 298 evropských laboratoří na výrobu této drogy (hlášených v roce 2017) bylo 264 právě v České republice. A tradičně vysoké procento lidí je závislé na alkoholu, a to i mezi dospívajícími.

Mezi mladými je ve srovnání s Evropou až příliš populární i konopí. V roce 2018 jej dle odhadů užilo přibližně 14,4 procenta Evropanů ve věku 15 až 34 let, v Česku to bylo 19,3 procenta.

Legální drogy vůbec představují z určitého úhlu pohledu stejně významný, nebo dokonce významnější (třeba z hlediska nákladů nebo smrtelných předávkování) problém než ty nelegální.

Drogami se smrtelně předávkuje 40, alkoholem 400 lidí ročně

"V ČR je asi 2,5 milionu denních kuřáků, kolem 900 000 lidí, kteří zneužívají psychoaktivní léky (tj. získávají je bez předpisu, případně jich berou více, než je doporučení lékaře, přestože je měli původně předepsané). Dále je tu zhruba 1,6 milionu lidí, kteří rizikově pijí alkohol, z nichž je cca 900 000 ve vysokém riziku problémů spojených s alkoholem včetně závislosti. Asi 600 000 lidí pije alkohol denně a kolem 100 000 lidí pije denně nadměrné dávky alkoholu (tedy pět a více alkoholických nápojů denně). Smrtelných předávkování na nelegální drogy je v ČR ročně 30-40, smrtelných intoxikací alkoholem asi 400 ročně," vypočítává Mgr. Barbora Orlíková z NUDZ.

"V posledním roce se v psychiatrických ambulancích léčilo asi 21 000 lidí, kteří mají problém s alkoholem, a 3000 až 4000 lidí, kteří mají problém s opiáty (včetně substituční léčby), jsou závislí na pervitinu (3500), na více látkách současně (3500) a na konopných drogách (1500). V pobytové psychiatrické léčbě bylo kolem 9000 lidí, kteří mají problém s alkoholem, a asi 5000 lidí, kteří mají problém s pervitinem, opiáty nebo jsou závislí na více látkách současně," dodává Orlíková.