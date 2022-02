Česko je připraveno poslat policejní kontingent na slovensko-ukrajinskou hranici

Ministerstvo vnitra se chce v případě vyhrocení situace mezi Ukrajinou a Ruskem zaměřit hlavně na humanitární pomoc na místě.

Pokud by Slovensko požádalo o pomoc, pošle vnitro na slovensko-ukrajinskou hranici kontingent českých policistů, aby pomáhali podobně jako v Makedonii nebo Maďarsku. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.

„Stále doufáme v úspěch diplomatických jednání, zároveň se ale společně v rámci Evropské unie a spojenci v NATO připravujeme na nejhorší možný scénář,“ uvedl mluvčí. Podle něj má vnitro plány pro případ krize již od roku 2014, které v současné době podrobuje revizi.

Český kontingent pomáhá v současnosti na maďarsko-srbské hranici. Čtyřicítka policistů slouží ve společných hlídkách s Maďary. Na podzim loňského roku pomohla předchozí jednotka během dvou měsíců zadržet přes 6000 migrantů, kteří se v zemi ocitli nelegálně. ČR se podílí také na ochraně hranic v Severní Makedonii.

Možnosti pomoci Ukrajině dnes řešil také krizový štáb české diplomacie, kterého se zúčastnili zástupci vnitra, obrany a služeb. Vnitro na zasedání krizového štábu informovalo o připravenosti na případný větší nápor uprchlíků z Ukrajiny, respektive na návrat českých občanů ze země.

Podle ministryně obrany Jany Černochové kromě vnitra o humanitární pomoci Ukrajině jednal také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Tohle jsou nějaké formy, které už jsou vyjednány, o další formu Česká republika zatím požádána nebyla. Pokud by se tak stalo, budeme to samozřejmě řešit,“ řekla dnes novinářům po pietním aktu u pamětní desky leteckého bombardování Prahy v letech 1944 a 1945.

Podle ministryně si všichni přejí, aby se konflikt vyřešil diplomatickou cestou. Poukázala ale na stále stoupající počet ruských vojáků v okolí Ukrajiny. O aktuální bezpečnostní situací na Ukrajině budou ministři obrany NATO jednat v úterý v Bruselu.

„Tam se k tomu budeme vracet, a to nejen v souvislosti s Ukrajinou, ale i jinými zeměmi, které řeší své obavy z toho, co by se stalo, kdyby se konflikt na Ukrajině dostal do toho stavu, že by to byl neoprávněný vstup cizích vojsk na území suverénního státu,“ poznamenala.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února.

Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout. V obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko a Japonsko své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili. Později se k výzvě připojily i další země.