Česko bude opravovat ukrajinskou vojenskou techniku

Klíčovou součástí další české vojenské pomoci Ukrajině bude údržba už dříve poskytnuté techniky. Vyplývá to z prohlášení vydaného po jednání ukrajinských spojenců po dnešní schůzce na vojenské základně v estonské Tapě.

Britský ministr obrany Ben Wallace oznámil, že jeho země plánuje poslat na Ukrajinu 600 laserem naváděných střel Brimstone. Polsko potvrdilo, že je ochotné svému sousedovi poskytnout rotu tanků Leopard-2, včetně 1000 kusů munice. Schůzka se konala den před jednáním kontaktní skupiny pro Ukrajinu v německém Ramsteinu.

„Zavazujeme se, že společně na obranu Ukrajiny poskytneme bezprecedentní příspěvek, včetně tanků, techniky pro těžké dělostřelectvo, protivzdušnou obranu, dále munici a bojová vozidla pěchoty. Tato podpora pochází ze zásob našich zemí ... a dokládá, že chápeme závažnost situace i to, že jsme připraveni zvýšit a urychlit pomoc pro Ukrajinu,“ uvádí se v prohlášení, pod nímž jsou podepsáni ministři obrany Británie, pobaltských zemí a Polska a rovněž zástupci Česka, Slovenska a Nizozemska.

Wallace dnes v Estonsku mluvil o dalším balíku vojenské pomoci, který Londýn už dříve oznámil, včetně tanků Challenger. Specifikoval, jaký typ střel Británie na Ukrajinu pošle. „Mohu říci, že dodáme dalších 600 střel Brimstone, které budou mimořádně důležité pro to, aby Ukrajina ovládla bojiště,“ uvedl. Tyto střely jsou určeny především k ničení obrněné techniky. I když obvykle bývají ve vybavení letadel nebo vrtulníků, ukrajinská armáda je odpaluje z automobilů.

Polsko chce poslat na Ukrajinu protiletecké kanóny S-60, včetně 70 000 kusů munice, Lotyšsko desítky přenosných kompletů protiletecké obrany Stinger, dva vrtulníky M-17, desítky kulometů, drony a chce vycvičit 2000 ukrajinských vojáků. Estonsko poskytne Kyjevu například desítky houfnic FH-70 a D-30 a rovněž protitankové raketomety s municí. Dánsko daruje Ukrajině 19 samohybných houfnic Caesar francouzské výroby. „Mám radost, že jsme pro tuto věc získali širokou podporu parlamentu a budeme moci caesary podpořit boj Ukrajinců za svobodu,“ uvedl dánský ministr obrany Jakob Ellemann-Jensen.

Britský ministr Wallace také řekl, že spojenci Ukrajiny počítají s tím, že její podpora je „běh na dlouhou trať“. „Pokud prezident (Vladimir) Putin sází na to, že nás to letos přestane bavit, mýlí se. Budeme (podporu) plánovat na letošek, na další rok i na nadcházející roky,“ řekl Wallace.

Estonská schůzka se uskutečnila v době, kdy Ukrajina naléhá na země, jež ji podporují, aby jí urychleně dodaly tanky a systémy protiletecké obrany. Jde hlavně o německé tanky Leopard, které se Berlín dosud zdráhá poskytnout a které Ukrajině několik zemí nabídlo, ale nesmí je dodat bez německého souhlasu. Litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas na schůzce v Tapě řekl, že „naléháme na ty, kdo mohou Ukrajinu podpořit dodávkou tanků, aby tak učinili“.

Šéf polského resortu obrany Mariusz Blaszczak řekl, že doufá, že se Německo stane součástí koalice zemí, jež Ukrajině leopardy pošlou. Polský premiér Mateusz Morawiecki naznačil, že jeho země by mohla tyto tanky poskytnout Ukrajině v rámci širší koalice i bez německého svolení. „Souhlas je tu druhořadou věcí, buď ho získáme rychle, nebo sami uděláme, co je potřeba,“ řekl šéf polské vlády ve středu večer v televizi Polsat News.

Němečtí konzervativci se podle Bystroně chovají jako jejich dědové za války

Německý poslanec českého původu Petr Bystroň z protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) obvinil konzervativní unii CDU/CSU, že se po vzoru svých dědů jako za druhé světové války snaží poslat tanky proti Rusku. Válka na Ukrajině nemá podle něj vojenské řešení, cestu proto vidí v diplomacii, a ne v dodávkách zbraní. Podle jeho názoru je vyzbrojování Ukrajiny v zájmu Spojených států, a nikoli Německa. Konzervativní unie naopak podporu Ukrajiny vnímá jako ochranu svobodné Evropy, proto požaduje od německé vlády souhlas s poskytnutím tanků Leopard ukrajinské armádě. Parlament ale nakonec o tomto návrhu nehlasoval.

„To zkoušeli už vaši dědové,“ řekl Bystroň konzervativcům k jejich návrhu dodat Ukrajině zbraně. „A jak to skončilo? Nesmírným utrpením, miliony mrtvými a ruskými tanky tady v Berlíně,“ řekl. Do dneška to podle jeho slov připomíná dvojice tanků v nedalekém sovětském památníku v parku Tiergarten. V památníku, který je na dohled od budovy kancléřství a Spolkového sněmu, je pohřbeno asi 2500 sovětských vojáků padlých v bitvě o Berlín.

„Rusko má 10 000 tanků a může mobilizovat dva miliony lidí,“ řekl Bystroň a dodal, že proti tomu dvě stovky německých obrněnců nic nezmůžou.

Bystroň se také ohradil proti tomu, že ti, kdo proti válce vystupují, jsou označováni jako „Putinovy běhny“. Podle německého poslance českého původu jsou to naopak konzervativci, kdo nejednají v zájmu Německa. „Nejste odpovědní Severoatlantické alianci, americké ambasádě a americkým zbrojním koncernům, odpovídáte německým občanům, kteří si válku nepřejí,“ řekl. Dodal, že jediný prospěch z války mají Spojené státy, které na úkor Evropy rozšiřují svůj vliv.

Bystroňovi se během jeho vystoupení dostalo nesouhlasu z řad konzervativních i vládních zákonodárců. Poslanec Johann Wadephul z Křesťanskodemokratické unie (CDU) prohlásil, že Německo by mohlo ihned a bez jakýchkoli dopadů na svou obranyschopnost předat Ukrajině 200 starších tanků Leopard 1. Rovněž by podle něj mělo schválit poskytnutí novějších tanků Leopard 2. Také podle poslankyně za Zelené Agnieszky Braggerové není důvod, proč leopardy neposkytnout. Poslankyně dodala, že tyto tanky jsou určené pro spolupráci s bojovými vozidly pěchoty Marder, kterých Berlín slíbil Kyjevu 40.

Poslanci dnes o návrhu CDU/CSU nehlasovali, neboť k tomu nezískali podporu vládních stran. Již loni ale trojice vládních stran, tedy sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP), a opoziční konzervativci přijali rezoluci podporující dodávky těžkých zbraní Ukrajině. Sociálnědemokratický poslanec Dietmar Nietan při dnešní debatě poukázal na to, že v pátek jednají na americké letecké základně Ramstein v Německu státy, které zbrojně podporují Ukrajinu. Na této schůzce padnou podle něj zásadní rozhodnutí, což ale unii nezabránilo krátce předtím vyvolat rozruch. Povahu očekávaných zásadních rozhodnutí Nietan blíže neupřesnil.