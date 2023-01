Francouzi sebou orat nenechají: Stávkovali proti reformě důchodů

Ve Francii se dnes zastavily vlaky, uzavřely školy a narušena byla i práce v ropném průmyslu. Více než milion lidí v Paříži, Marseille, Toulouse, Nantes a dalších městech vyšel do ulic a stávkoval kvůli navrhované důchodové reformě, kterou na začátku ledna představila francouzská vláda. Podle ní by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let.

Stávky a protesty, které se konaly po celé zemi, jsou velkým testem pro prezidenta Emmanuela Macrona. Ten za reformou stojí a říká, že je důležitá, aby se důchodový systém v zemi nezhroutil. Odbory naopak doufají, že se stávky rozrostou v celospolečenský protest, i v souvislosti s narůstajícími náklady na život, a vláda bude nakonec donucena své plány změnit. I průzkumy veřejného mínění ukazují, že s navrhovanou reformou nesouhlasí naprostá většina Francouzů. Podle francouzského ministerstva vnitra se dnešní generální stávky zúčastnilo celkem 1,12 milionu lidí, jen v Paříži se jich proti vládnímu návrhu důchodové reformy postavilo 80 000. Až na několik výjimek se ve francouzské metropoli jednalo o převážně poklidný pochod. Předák odborové organizace CGT Philippe Martinez odhadl, že k protestu se dnes v zemi, která má 67 milionů obyvatel, připojily až dva miliony lidí. Stávka narušila zejména veřejnou dopravu. V provozu byla pouze pětina až třetina vysokorychlostních linek TGV a regionální vlaky nejezdily téměř žádné. V Paříži byly uzavřeny některé stanice metra a jeho provoz byl narušen, jezdilo jen pár vlaků. Beverly Gahinetová, která pracuje v restauraci, kvůli protestům dorazila pozdě do práce. Stávku ale podporuje, i když se jí neúčastnila. Ne každý měl nicméně podobné pochopení. „Nechápu to, stávkují pořád ti samí lidé... a my to musíme vydržet,“ uvedla realitní makléřka Virginie Pintová, která se snažila najít metro k cestě do práce. Macron dnes i přes problémy, které stávka vyvolala, dál trval na tom, že bude pokračovat v prosazování navrhovaných důchodových reforem. Uvedl, že reformu musí provést, aby se podařilo zachránit důchodový systém. „Uděláme to s respektem, v duchu dialogu, ale také rozhodně a zodpovědně,“ dodal. Odborové svazy dříve uvedly, že stávky se účastnilo až 70 procent učitelů na základních školách. Francouzská energetická společnost EDF informovala, že se k nim dnes přidala až polovina jejích zaměstnanců. Stávku zaměstnanců svolaly i největší francouzské odbory v ropném průmyslu CGT a další organizace, které chtějí docílit stažení návrhu reformy. Posunutí věku odchodu do důchodu o dva roky by podle odhadů ministerstva práce mohlo do státní pokladny přinést několik miliard eur navíc potřebných pro každoroční vyplácení důchodů. „Tato reforma je potřebná a spravedlivá,“ zdůraznil ministr práce Olivier Dussopt. Odbory ale tvrdí, že existují i jiné způsoby, jak zajistit, že důchodový systém nezkolabuje. Zmiňují například zdanění superbohatých či zvýšení příspěvků zaměstnavatelů. Reformu ještě musí schválit parlament, kde Macron ztratil absolutní většinu. Prezident ale doufá, že se mu změny podaří prosadit s podporou opozičních konzervativců. Ekonomické dopady dnešní stávky nebyly bezprostředně jasné. Vláda se obává, že velký odpor by mohl povzbudit odbory, aby pokračovaly ve vleklých protestech, které by mohly ochromit ekonomiku právě v době, kdy Francie bojuje s inflací a snaží se zvýšit hospodářský růst. Největší odborový svaz CFDT dnes večer svolal další stávku na 31. ledna. Mohlo by vás zajímat Když přiletí fandit Macron, jde kritika Kataru stranou

Nejbohatším člověkem na světě je poprvé Evropan

V Německu se zdvojnásobil počet nelegálních migrantů, Francií hýbe vražda Loly

Laťka trapnosti je zase o něco výš: Energeticky úsporný rolák místo kravaty