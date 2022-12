Německo letos povolilo vývoz zbraní za 8,35 miliardy eur, čtvrtina šla Ukrajině

Německo letos povolilo vývoz zbraní za 8,35 miliardy eur (202 miliard Kč), což je druhá nejvyšší částka v dějinách spolkové republiky. Vyšší - a to přesně o miliardu eur (24 miliard Kč) - byla jen loni. Podle agentury DPA letos více než čtvrtina dodávek německých zbraní směřovala na Ukrajinu.

Koaliční vláda sociálních demokratů (SPD), svobodných demokratů (FDP) a Zelených kancléře Olafa Scholze (SPD) si původně předsevzala, že množství vyvážených zbraní sníží. Předsevzetí ale vzalo rychle zasvé, když v únoru Rusko napadlo Ukrajinu. Berlín se pak totiž rozhodl, že bude Ukrajinu podporovat i dodávkami zbraní, čímž po desítkách let přestala platit zásada, že nepovoluje export zbraní do oblastí bojů.

Od té doby německá vláda udělila povolení k vývozu zbraní na Ukrajinu za 2,24 miliardy eur (54 miliard Kč). Byly mezi nimi i těžké zbraně jako 30 samohybných protiletadlových kanónů Gepard či 14 samohybných houfnic PzH 2000 nebo také moderní systém protivzdušné obrany IRIS-T.

I bez podpory Ukrajiny by ale letošní export bojové techniky z Německa byl značný a překonal by částku šesti miliard eur (145 miliard Kč). To se za 16leté vlády konzervativní kancléřky Angely Merkelové (CDU) stalo jen pětkrát.

Vedle Ukrajiny povolilo Německo vývoz největšího objemu zbraní do Nizozemska (za 1,83 miliardy eur), Spojených států (863,7 milionu eur), Velké Británie (453 milionů eur) a Maďarska (249,2 milionu eur).