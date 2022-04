Česko asi dodalo Ukrajině tanky a bojová vozidla. Ministerstvo pomoc nespecifikovalo

Česká republika poslala na Ukrajinu více než desítku modernizovaných tanků sovětské výroby T-72M, napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na představitele českého ministerstva obrany.

Neoficiální informace, že ČR poslala Ukrajině několik desítek starších tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty (BVP), předtím česká armáda ani ministryně obrany Jana Černochová nepotvrdily s odůvodněním, že z bezpečnostních důvodů nelze dodávky specifikovat.

WSJ původně o dodávce tanků informoval s odvoláním na náměstka ministryně obrany Tomáše Kopečného, později jeho jméno ze zprávy vypustil. Resort obrany popřel informaci, že by náměstek listu dodávku tanků potvrdil.

Bylo by to poprvé od začátku ruské invaze, co Ukrajině jiná země poskytla tanky, píše WSJ. Za možná ještě významnější označuje zjištění, že ČR i Slovensko zvažují otevřít své vojenské dílny pro „opravy a dovybavování“ poškozené ukrajinské techniky. Česko dosud darovalo Ukrajině čelící ruské invazi vojenský materiál v hodnotě skoro jedné miliardy korun.

Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na UA dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat!Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál. A budeme v tom pokračovat. #SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) April 5, 2022

„Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na Ukrajinu dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat! Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál. A budeme v tom pokračovat,“ uvedla dnes na twitteru Černochová.

Tanky pro Ukrajinu

Česká média i někteří politici předtím na sociálních sítích sdíleli fotografie, které zveřejnil server OSINTdefender zaměřený na dění ve východní Evropě. Jsou na nich zachyceny vlaky s naloženými tanky a pásovými obrněnci. Podobné záběry zveřejnila i Česká televize. Zaslání techniky ocenili na twitteru například vládní poslanci Ondřej Benešík či Marek Ženíšek.

WSJ píše, že představitelé českého ministerstva obrany potvrdili zaslání „o něco víc než tuctu“ upravených tanků z řady T-72. „Středoevropská země také na Ukrajinu poslala houfnice pro dělostřelectvo a obojživelné bojové vozy pěchoty na pásech BMP-1, řekli činitelé,“ pokračuje zpráva amerického deníku.

Server Echo24 dnes uvedl, že několik desítek tanků a bojových vozidel pěchoty odcestovalo z ČR vlakem na Ukrajinu v pondělí. S touto technikou umějí ukrajinští vojáci zacházet. Jde o starší typy nemodernizovaných tanků T-72, které měly ve výzbroji české aktivní zálohy. Armáda jich měla ve skladech přibližně 90 kusů, kromě toho aktivně provozuje zhruba 30 modernizovaných.

Na Ukrajinu odcestovala podle serveru také stará bojová vozidla pěchoty. „Nejedná se však o dodávku 56 modernějších obrněnců (PbV-501), jejichž vývoz minulý týden schválila německá vláda,“ napsalo Echo24.

Ministerstvo obrany na dotaz ČTK uvedlo, že od prvních dnů ruské invaze resort pomáhá Ukrajině vojenským materiálem i ze zásob Armády ČR, v tuto chvíli v hodnotě téměř jedné miliardy korun. „Zástupci vlády navíc opakovaně sdělili, že v této pomoci bude ČR i nadále pokračovat. Z bezpečnostních důvodů však druh vojenského materiálu již delší dobu nespecifikujeme,“ sdělil Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva.