Je to válečný zločinec, řekl Biden o Putinovi a vyzval k dalším protiruským sankcím

Biden reagoval na zprávy ukrajinských úřadů, že ruští vojáci zabili stovky civilistů ve městě Buča u Kyjeva. Rusko odmítá, že jeho vojáci v nynější válce na Ukrajině zabíjejí civilisty. Biden rovněž vyzval, aby byl Putin kvůli válečným zločinům postaven před soud.

„Viděli jste, co se stalo v Buče. Musíme pokračovat v poskytování zbraní Ukrajině, aby mohli pokračovat v boji. A musíme shromáždit všechny podrobnosti, aby se mohl uspořádat skutečný soud pro válečné zločiny,“ řekl Biden novinářům.

Podle agentury AP dodal, že Putin je válečný zločinec. Tím ruského prezidenta Biden nazval už v březnu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to posléze označil za nepřijatelnou a neodpustitelnou rétoriku.

Dnes Biden reagoval na zprávy z města Buča o stovkách mrtvých civilistů. Město na okraji Kyjeva, které po několika týdnech ruské okupace ovládla znovu ukrajinská armáda, dnes navštívil ukrajinský rezident Volodymyr Zelenskyj.

I on na místě za doprovodu ukrajinských vojáků a zahraničních novinářů znovu obvinil Putina z válečných zločinů. „Toto jsou válečné zločiny a svět je uzná jako genocidu,“ řekl Zelenskyj. Biden se ale termínu genocida vyhnul, uvedla agentura AP.

