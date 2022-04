Aktualizováno: Zelenskyj: Není jediný zločin, kterého by se ruské jednotky v Buče nedopustily

(AKTUALIZOVÁNO, 17:27) Zelenskyj dodal, že svět je nyní svědkem toho, co se stalo v Buče, ale teprve uvidí, co se dělo v jiných městech, v jiných oblastech Ukrajiny. V jeho zemi se podle něj dějí ty nejhorší válečné zločiny od druhé světové války a Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky.

Zelenskyj v Radě bezpečnosti OSN popisoval, jakých krutostí se ruští vojáci dopustili během několikatýdenní okupace Buče. Mluvil o tom, že „civilisté umírali v obytných domech, ruští vojáci je přejížděli tanky, když seděli v autech, uřezávali jim končetiny, vytrhávali jazyky, protože agresor neuslyšel, co chtěl“. Prezident prohlásil, že svědectví o dalších zvěrstvech ruských jednotek vyjdou najevo i v dalších městech, jako je Mariupol, Charkov nebo Borodjanka.

Zelenskyj ve videoprojevu vyzval, aby OSN okamžitě zasáhla, ale i k tomu, aby prošla reformou a byla efektivnější. Jeho cílem je, aby Rusko „nemohlo blokovat rozhodnutí týkající se jeho vlastní války“.

(12:55, původní zpráva) Část poslanců Evropského parlamentu dnes při debatě o ochraně dětí prchajících před válkou na Ukrajině vyjádřila zděšení a šok nad záběry ze severoukrajinské Buče. Podle nich je potřeba vyšetřit válečné zločiny, které Rusko v sousední zemi páchá. Mladí lidé a děti, kteří utíkají před válkou, mají podle europoslanců právo na pomoc a podporu EU, o usnesení bude Evropský parlament hlasovat ve čtvrtek.

Europoslanci v debatě připomněli například záběry z Ruskem ostřelované porodnice v Mariupolu a situaci v Buči po odchodu ruských jednotek, kterou označili za šokující a hrozivou. Moskva trvá na tom, že za zabíjením civilistů na Ukrajině nestojí ruští vojáci.

„Tyto válečné zločiny nesmí zůstat bez potrestání. Tyto otřesné záběry nesmí zůstat bez povšimnutí,“ uvedla na začátek rozpravy eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

„Potřebujeme přísnější sankce, tohle je genocida,“ uvedla polská europoslankyně Jadwiga Wiśniewská.

Řada poslanců EP také vyzvala Evropskou komisi a členské země, aby zahájily vyšetřování možných válečných zločinů páchaných Ruskem na Ukrajině.

"Thank you! Let God give you health!" - "To you too!". - "Electricity?" - "We'll turn it on soon" - "Can my son shake your hand?" #Ukraine's President @ZelenskyyUa visited #Bucha, the city near #Kyiv which suffered a lot from the gravest war crimes committed by the Russian Army. pic.twitter.com/U23iGY0mzD